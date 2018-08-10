查賄開跑 新北警局長推動社區反賄網

2018年08月10日 22:53 中時 葉書宏

新北市政府警察局長胡木源慰勉執行安居緝毒專案有功人員。（葉書宏攝）

新北市政府警察局長胡木源慰勉執行安居緝毒專案有功人員。（葉書宏攝）

新北市政府警察局長胡木源慰勉執行安居緝毒專案有功人員。（葉書宏攝）

新北市政府警察局長胡木源慰勉執行安居緝毒專案有功人員。（葉書宏攝）

距離年底九合一選舉近倒數百日，8月底地方公職人員參選登記作業即將展開，選情進入白熱化階段，新北市政府警察局長胡木源為了解全市查賄工作狀況，上周起即率刑事業務主管前往各警分局視察並聽取簡報，同時慰勉執行安居緝毒專案有功人員，宣告新北市查察賄選工作正式展開。

市警局統計，今年暑假期間啟動第2波「安居緝毒專案」行動，採取斷根溯源策略，共查獲毒品藥頭150人，其中42人被法院裁定收押禁見，成果相當豐碩。

另外，今年初各警分局已與超過3千名諮詢人員建立反毒情資通報網，可以立即接獲汽車旅館、KTV及學校公園旁毒品犯罪情資，將防制毒品的觀念推廣落實到全民。

新北市警察局表示，「查察賄選」及「安居緝毒」是當前兩大重點工作，目前已陸續規畫清查涉毒熱點、強化毒品人口調驗及提升治安熱點見警率等多項措施，並邀請檢察官與轄區警分局至社區治安會議宣導反賄選，以遏止賄選、暴力等不法犯行。

胡木源表示，警方與轄區居民建立友善通報網，鼓勵民眾勇於舉報毒品情資，凝聚共識將毒品趕出居住社區，是警民合作的最好範例，同樣也可以運用在查賄工作上，因此要求各警分局成立「社區反賄網」，鼓勵民眾通報可疑賄選及暴力行為，並邀請社區管委會、大樓保全及鄰里居民等共同加入反賄網，透過宣導舉報賄選拿獎金，希望全民一起來打擊賄選、淨化選風。

因應選前各種可能衍生的治安事故，胡木源強調，警察局全體已做好萬全準備，絕不允許有心人士刻意操弄選情，警方會秉守「依法行政」、「行政中立」原則，圓滿完成年底選舉維安任務。

(中時 )