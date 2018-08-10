前妻4月罹癌病逝 陳為民展真男子陪伴到最後一刻

陳為民。(本報系資料照)

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陳為民與前妻在兒子Dino陳鉞出生滿一歲時離婚，兒子便跟隨前妻移民加拿大，陳鉞2年前大學畢業時，前妻也因子宮肌瘤手術失敗，導致癌細胞擴散，懂事的兒子為了照顧媽媽，畢業後平日在超市當司機送貨，週末晚上則到中餐廳當服務員，2份工每個月薪水超過10幾萬元，都拿來照顧媽媽，而陳為民從兒子口中得知前妻罹癌，2年來曾多次飛到加拿大探望，直到今年4月前妻癌症病逝時，他都陪伴在側。

陳為民25年前與前妻離婚後，便很少與前妻聯絡，離婚後沒多久前妻也有了交往的同居對象，2人只有在兒子教育、生活費上需要時，才會有聯絡。據了解，陳為民在前妻住院期間，還是會透過兒子陳鉞關心前妻的病情，只要沒工作就會飛往加拿大探視前妻。

儘管與前妻結婚只有2年多就離婚，但陳為民看到前妻生病罹癌住院，還是放不下心飛去照顧，承諾結婚時對前妻說過「要照顧她一輩子」的責任，得知前妻罹癌最後一年，交往20多年的男友突然向前妻提分手，讓他對前妻更感不捨。

今年3月底前妻病逝前，他特地抽空飛往加拿大探視，飛行10幾個小時的途中，他冥冥中知道這是最後一次探望前妻，沒想到在他抵達加拿大沒多久，前妻便因癌細胞擴散而病逝在安寧病房，而陳為民與兒子陳鉞也都陪伴在側，直到最後一刻。

(中時 )

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