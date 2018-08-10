台北》綠營在北市劇情發展 真像電視劇《犀利人妻》

2018年08月10日 23:11 中時電子報 黃麗蓉

朱芯儀在偶像劇《犀利人妻》中飾演小三。(本報系資料照片)

在愛情世界裡，不被愛的才是第三者。在選舉世界裡，支持度5%不到的，才是第三者。國民黨發言人洪孟楷在臉書直指，這兩天綠營在台北市的選戰，劇情似曾相識，真像電視劇《犀利人妻》！

洪孟楷指出，即使正宮有正式婚約，但總不及小三靈活百變，所以當嗆聲「不被愛的才是第三者」，這讓全天下正宮拳頭都硬了！民進黨正式提名的候選人姚文智，只要展現不出能夠掌握綠營支持者實力，底下議員一定「日頭赤炎炎，各人顧生命」，紛紛走避。而台北市長柯文哲還能再嗆難道開除一半民進黨員？或是前往拜會前總統李登輝來「更上層樓」，就是擺明要對民進黨中央嗆聲，「不被愛的才是小三」，目前，第三者不是他！

未來民進黨中央是要玩真的輔選，還是有勇氣「劈腿」？拭目以待！不過，《犀利人妻》之所以好看，是因為集集緊湊；如果民進黨想歹戲拖棚，收視出榜可也就怨不了人！

網友回應說：「姚小三，一定第3名 ，百分之百第3名，很重要，所以要講3次！可是勿忘謝小夫和蘇衝公。沒種啦！絕對不會退出政壇的。」、「害了！原來柯背後有李登輝和蔡英文。兩個『總統團隊』暗助，可憐的姚老三，李登輝派他的前國安會秘書長，蔡英文派出她的第一文膽林錦昌。」

(中時電子報)