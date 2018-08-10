高中生大跳酷炫機械舞 FUN街頭快閃電炸路人目光

2018年08月10日 23:07 中時 葉書宏

新北市板橋區公所於今（10）日特別邀請南強工商Popping校隊，在板橋府中「非常熱區」舉辦街舞快閃。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所於今（10）日特別邀請南強工商Popping校隊，在板橋府中「非常熱區」舉辦街舞快閃。（葉書宏翻攝）

為宣傳「2018新北FUN街頭」街舞大賽活動，新北市板橋區公所於今（10）日特別邀請南強工商Popping校隊，在板橋府中「非常熱區」舉辦街舞快閃，在人來人往的街頭大跳酷炫機械舞，畫面格外引人注目。

5分鐘的快閃表演裡展現Popping特殊的舞蹈張力，Popping是藉由舞者對肌肉及關節的控制，使身體配合音樂節奏產生震動的街舞舞風。此次演出團體南強工商Popping校隊「Infection Air」，團員包含 5男3女，舞齡大約2年，曾獲得致靚盃創意街舞大賽最佳新星獎、Toyota街舞追夢基金高中組網路人氣票選亞軍、捷運盃決賽第8名等獎項。

平均年齡16至17歲的他們，認為Popping非常需要舞者瞭解並控制自身肌肉，才能打出想要的震點質感，不同於一般高中熱舞社團，身為表演科學生及街舞校隊的他們，不論在課堂或課餘都花了極大時間練舞精進，也參與挑戰許多街舞賽事，為了自己的興趣與夢想付出努力。

「2018新北FUN街頭」街舞大賽為支持青少年的街舞熱情，在賽制方面特別獨立出中學生組別，舞風則有排舞、自由風格1對1，以及霹靂舞5對5，9月1日及2日將在板橋車站前廣場舉行預賽，9月8日於新北市市民廣場舉辦決賽，獎金總計40萬元，歡迎各方街舞好手踴躍報名挑戰。詳細報名資訊請上板橋區公所官網(http://www.banqiao.ntpc.gov.tw)，或至活動官方網站及臉書粉絲專頁「新北FUN街頭」查詢。

(中時 )