朱宗慶打擊樂團 11日新店登場

2018年08月10日 23:25 中時 葉書宏

台灣世界多元文化藝術協會主辦與新店區公所合辦「2018藝遊多元縱橫國際之藝術愛 天使心 極光震撼」演出，將於107年8月11日9時40分於新店區馬公公園文化劇場1樓體育館 熱鬧登場。

現場有不同團體多元的展演，其中朱宗慶打擊樂團2~何鴻棋團長鼎力促成及親自指導的「極光打擊樂團」，帶領身心障礙團員跨越身心的障礙，透過打擊樂演奏的震撼力與穿透力，展現無窮的生命潛能，歡迎民眾一同來感受這場富有文化藝術、愛心温暖的藝術饗宴。

台灣世界多元文化藝術協會的宗旨理念是照顧偏鄉、關懷弱勢，著力推展國內外多元族群的藝文交流，發揚和創造台灣藝文資產，期許將冶煉成金的新台灣文化推向國際，綻放光芒。

新店區長林煌源表示：「很認同協會的理念並且也很榮幸有機會協辦這場關懷公益、展現藝術的活動，希望以藝術當媒介表達對這群特殊天使的關懷，同時大家也可以透過音樂，感受生命的無窮潛能。新店在地學校的師生也共襄盛舉，展演出一首首動人的樂章，體現新店好山、好水、好人文的風采。」

台灣世界多元文化藝術協會盧梅枝理事長表示：「感謝新北市政府社會局及新店區公所指導，這場難得的音樂饗宴，有台北海洋科技大學、崇光女中、及人中學、大豐國小、新北市中小學家長會長協會、新北市中小學家長協會、中華璞舍藝術文化協進會、台北市愛心行善會、福智文教基金會、樂山教養院、BiG 行動夢想家基金會、朱宗慶打擊樂團隊等單位協辦，及新北市劉哲彰議員大力贊助，方能順利執行。」

當天會有狂想森巴擊鼓樂、崇光打擊樂團、極光打擊樂團、及人中學管樂團、福智讚頌、樂山天使、BiG行動夢想家劇團、政大儍瓜劇團、張晉賢&蔡育呈、蔡瑋庭吉他彈唱、新住民舞動全球舞蹈及P薩豐等多元演出，精彩可期。

(中時 )