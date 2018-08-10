新店區公所參與式預算培力課程招募中

2018年08月10日 23:25 中時 葉書宏

新北市新店區公所執行「從新（店）開始—打造參與式預算交流知識平臺」之2年期的專案計畫，以「參詳劇場」為主題，規劃系列培力課程，首波開放講座將於8月11日下午1時至5時，於馬公公園文化劇場3樓演藝廳登場，歡迎踴躍參加。

新店區長林煌源表示：新店區藉由推動參與式預算，持續落實開放政府及公民參與，周六的講座就從行政機關推動及民眾提案的多元角度，邀請到桃園市政府勞動局、新北市勞工局身障就業輔導科、還我特色公園行動聯盟及桃園國際機場回饋金參與式預算提案人，共同分享推動及提案的甘苦，希望透過大家寶貴的經驗，引導大家了解參與式預算。

除了8月11日的講座，緊接著8月18日起將辦理系列培力課程，將結合「社區劇場」方式，帶領參與者探索社區的公共需要，深度認識「審議民主」及「參與式預算」，並為明年在社區中實踐、執行公民參與及討論作準備。

參與式預算的精神著重下而上的公民參與、政府部門的資訊開放，尤其在民主討論、公共參與的部分，實為執行成功與否的關鍵，因此特別規劃本次「參詳劇場」（開放講座及系列工作坊）。

透過了解需要、認識參與，繼而能設計自己的參與模式，8月18日起的精實課程共有27小時，歡迎對於公民參與、公共議題及參與式預算有興趣的朋友踴躍報名參加，一起來「參詳」，線上報名及更多的訊息歡迎參閱臉書「參詳劇場」，或請聯繫新店區公所社會人文課王小姐（電話：29112281轉1203）。

(中時 )