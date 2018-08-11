賴清德施政成績單 年底選舉見真章

行政院長賴清德。（資料照）

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中時電子報
編輯/、財訊雙週刊 文/郭瓊俐

近午時分，天氣炙熱，不大的行政院長會客室裡擠滿了人，除了本刊採訪團隊，還有多位行政院幕僚。行政院長賴清德剛結束外面一個開幕典禮的行程，一走進會客室，立即伸出手，微笑頷首和每一個人握手。我介紹兩位年輕大學實習生時說：「特地帶兩位暑期實習生來，一睹院長的風采。」他用台語回答：「你按囁講我ㄟ歹勢。」臉上出現一絲靦腆的表情。

雙方坐定後隨即展開訪談，沒有多餘時間聊天，因為有10道題目，而且看得出來賴清德想講的東西很多。臉上的眼袋似乎加深一層的他，面前有數疊資料可以參考，但從第一題到最後一題，他幾乎不看資料，所有的數據都背下來。從台灣和新南向國家雙邊貿易總額增加多少，到去年稅改後各項稅務增減的數據，一直到第一季、第二季的經濟成長率，一字不漏的背出來。

政壇走來無往不利 不只先天優勢還有後天努力

作為一個民代、市長出身的閣揆，賴清德的作風和前一位行政院長林全不一樣。他平日的行程已非常多，週末假日更排滿全國各地的視察、座談會。如此忙碌的政務生活，接受專訪，即使是像「可翻書作答」的考試，圖表、數據都整理好擺在他眼前，他仍然堅持當個好學生，不翻書，把自己背下來的資料一一陳述，沒有差錯。

這是賴清德讓人覺得很ㄍㄧㄥ的地方，就像數十年來，他一成不變的西裝領帶打扮、始終如一的髮型，中規中矩，很少激情演出。從另一個角度來看，這也是賴清德從政的優勢，斯文秀氣的外表，謙恭有禮的舉止；還有，絕佳的記憶力和體力。

跟隨他多年的台南市政府前幕僚說，賴清德當立委時，有空還會去游泳健身，當了台南市長後，忙到沒有從事任何運動。而且擔任市長期間，他就維持平常處理公務、假日跑地方行程的模式，好像不需要休息。率隊到國外姊妹市參訪，大家以為至少會安排一下山水風光的遊覽，結果，「平常在市政府就是鐵人，出國『含鐵量』更高」。據說台南市議員受賴清德之邀一起出國考察後，很少議員願意再參加第2次，因為「太操了」，沒有跟過塞那麼多行程的參訪團。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

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