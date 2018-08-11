沒有「浮腳筋」就不是靜脈曲張？這２點最常被誤判

2018年08月11日 00:02 中時電子報 康健雜誌 /文、 莊楚雯 /編輯 /文、/編輯

雙腿水腫、不良於行、到了下午就疲倦、腳踝有黑色素沉澱……你家長輩也有這些小毛病嗎？很可能是靜脈曲張造成的問題。但是這兩點往往容易讓人忽略，造成誤判：

1.看不出浮腳筋

許多患者之所以沒發現靜脈曲張，是因為沒有典型的症狀「浮腳筋」，大小腿都沒有蚯蚓狀的靜脈鼓起，而是整隻腳水腫，因此常被以為是其他原因引起。

書田診所靜脈暨血管外科主任游堂振說明，人體下肢皮下有兩條靜脈，分別是「大隱靜脈」與「小隱靜脈」。不同於動脈主要依靠心臟推動，靜脈主要藉由行走時肌肉產生的壓力和肌膜的壓力，將血液推回心臟。這種間歇不定時的動力，需要靜脈瓣膜控制血液流向，防止逆流。倘若靜脈擴張和辦膜不全，血液就無法有效回流，產生逆流現象，就是靜脈曲張。林口長庚紀念醫院血管外科主治醫師魏文澄說，常見的症狀就是下肢會出現彎曲肥大的血管，也就是「浮腳筋」。靜脈曲張尤其好發於需要長時間背負重物行走或久站的上班族，如醫師、護理師、老師等。

魏文澄說，有些高齡族群因為遺傳、肥胖等原因，血管相較於一般人藏得更深，因此老了以後，出現靜脈曲張問題，也難以被察覺。「這些病患其實還是有浮腳筋，但因為藏在裡面，血管不易浮出，必須要用超音波看，才會發現裡面血管都已經是彎曲的。」因為沒有浮腳筋，難以從外觀判別，而延誤了就醫時間。

2.腳踝色素沉澱，易與糖尿病混淆

除了不會浮腳筋之外，另一個特徵是色素沉澱，讓許多高齡族群的靜脈曲張問題，被誤判成糖尿病。

「靜脈曲張如果沒有及早發現、治療，再拖就會變成整隻腳水腫，然後色素沉澱，」魏文澄說。當血液過度集中，就會像瘀青一樣，使皮膚呈現一大塊紫黑色，並且還會逐漸擴散。更嚴重則是容易抽筋、皮膚發癢抓傷而產生潰爛。

「通常這種症狀常會被以為是糖尿病。因為，糖尿病病患如果血壓控制不好，腳也容易產生問題，色素沉澱、潰爛。不過糖尿病是動脈問題造成的，與靜脈較無關係。」

魏文澄說，有一個簡單的辨別方式是：靜脈曲張的色素沉澱，一定會出現在腳踝內側，而糖尿病產生的色素沉澱，因為是動脈所造成，所以不一定像靜脈曲張一樣，從腳踝內側往外擴散。因此判別色素沉澱的位置，就能初步確定是否是靜脈曲張。

除此之外，高齡、女性、懷孕、或肥胖等族群，都是靜脈曲張的高風險群。魏文澄說，「血管不會因為今天久站、久坐一陣子就壞掉，當然是好多年漸進的，操久了血管就容易壞掉，」尤其高齡族群，有可能是年輕時工作太勞累，到老了才漸漸出現問題。

魏文澄說，現在靜脈曲張的問題，可以透過微創手術治療，手術時間短，風險也低。不過高齡族群開刀，仍然有一定風險。可以先透過這些方式改善：

1.多散步

游堂振建議，可以從陪長輩多散步開始。走路可以改善血液循環。不過魏文澄提醒，依長輩的體能為主，不需要一定走多少次、走足多少分鐘。只要多少有走動，就既可改善靜脈曲張，也可以增強心肺功能。

2.抬腳

許多人好奇抬腳是否有幫助，游堂振指出，睡覺時用枕頭墊雙腿或適度抬腿，也可暫時幫助血液從下肢流回身體。不過抬腿功效通常沒有散步那麼好，一離床後血液又一樣流回下肢。

3.穿壓力襪

另外，靜脈曲張的狀況也可透過穿著壓力襪改善。魏文澄建議，民眾可到正規醫療用品店購買以「mmHg」為單位的壓力襪，選擇第一級（<20mmHg）與第二級（20-30mmHg）的壓力襪即可。第一級是一般人保養用，第二級則是靜脈曲張的病患使用，三、四級則是病情嚴重的狀況，有醫師處方再購買。

魏文澄說，通常會建議民眾，可以的話應整天穿著壓力襪，到晚上睡覺，由於下肢與心臟位置同高，比較不會有血液沈積在下肢的問題，就不須穿著。他也提醒民眾，一般市售以「丹數」分級的襪子，並非正式醫療分級的壓力襪，買來當壓力襪穿，可能無法治療，反而會讓靜脈曲張更嚴重，還是買以「mmHg」為單位的壓力襪，才符合標準，穿得安心有效果。

(中時電子報)