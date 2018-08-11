變色片拔不下來 眼科醫師：夏天別戴這４種顏色

2018年08月11日 00:02 中時電子報 康健雜誌 /文、 莊楚雯 /編輯 /文、/編輯

不少民眾為了方便或是追求美麗，會選擇配戴隱形眼鏡，甚至是角膜變色片，但恐怕得多注意！高雄就有一名從事業務工作的女性，長時間在戶外工作，回家想拔掉變色片，卻發現根本拔不下來，緊緊黏在眼球上，而這一切居然和高溫及變色片的顏色大有關係。醫生指出，有４種顏色特別容易黏眼球。

氣溫高加速淚液蒸發 隱形眼鏡變「章魚足」吸牢牢

輔英科技大學附院眼科教授洪啟庭表示，最近連日高溫，門診出現一些拔不出變色片或是硬拔後眼睛受傷的案例。洪教授指出，當氣溫達到36.5℃～37.5℃時，淚液層會加速蒸發，¬¬這種現象就叫做淚液熱能吸附效應，「形成一種真空狀態，隱形眼鏡就像章魚一樣緊緊吸附在眼球上，就會拔不起來，變色片的吸附情況會更嚴重，顏色也會有不同的影響」。

洪啟庭曾在日本針對300名戴角膜變色片的女性，進行「高溫下配戴隱形眼鏡的眼球溫度」研究，發現變色片中，紅色阻擋太陽光的能力最弱，是最不適合高溫下配戴的顏色；另外，比起灰色、棕色和黑色這類深色鏡片，粉色、綠色、紫色等鮮艷的變色片更容易吸附在眼球上，較難拔除。

一旦隱形眼鏡吸附在眼球上，「千萬不要硬拔！」否則會造成眼白結膜下出血，「就像有些人眼白的部分會有一大片的血，」嚴重的話，會導致眼角膜上皮缺損，對視力產生影響，「通常視力只會剩下0.5~0.3之間。」

洪啟庭強調，當角膜受損後，變色片上釋放的一些化學物質和毒性，可能造成毒性角膜炎，「如果沒有積極治療，或是有些人免疫能力不好，會造成角膜潰瘍，這時候視力會降到0.1以下，最嚴重會失明。」

童綜合醫院眼科醫師李光洲也指出，如果硬拔隱形眼鏡會拉扯眼球的角膜，不只是視力會受影響，因為眼睛很敏感，也會非常疼痛，產生流淚、睜不開眼的情形。

這三招預防！ 不怕隱形眼鏡拔不下來

民眾如果還是想要配戴隱形眼鏡或角膜變色片，但又怕會遇到鏡片吸附眼球的狀況，別擔心，只要注意以下三點，就能降低發生機率：

1.避免連續曝曬或在高溫環境超過一小時：

高溫是形成淚液熱能吸附效應的主要關鍵，洪啟庭提醒，若配戴變色片時，要盡量避免在高溫環境中連續超過一小時。

2.眼部防曬：

像是配戴墨鏡、戴遮陽帽或是撐陽傘，做好眼部防曬措施，避免陽光過度蒸發淚水，形成隱形眼鏡吸附眼球效應。

3.點人工淚液：

利用人工淚液滋潤眼球，比較不會發生鏡片乾澀卡卡的情況，但洪啟庭也提醒，民眾一般保養眼睛使用的，要記得選擇濃度較低的人工淚液。

隱形眼鏡拔不下來怎麼辦？ 醫師：眼皮按摩有幫助

另外，根據研究指出，隱形眼鏡吸附在眼球上後，靠近鼻側的部分會吸附比較緊，外側則會比較鬆一點，因此民眾在家想自行拔除吸附較緊的鏡片時，該怎麼辦呢？洪啟庭表示，可以利用手指頭輕輕在靠外側眼皮上轉圈按摩，揉大約十秒至二十秒，讓空氣進入眼球和隱形眼鏡之間，就會比較容易取下隱形眼鏡，但醫生也強調，如果情況相當嚴重，應該盡速就醫，交由專業醫師處理，千萬不要硬拔。

（眼睛按摩示意圖。圖片來源：shutterstock／製圖：葉懿德）

李光洲提醒，角膜變色片含有染劑，通透率降低，而且染劑也會造成眼睛過敏，所以不能長時間配戴，如果有紅腫不適就要停止，否則可能會造成角膜缺氧。洪啟庭也建議，不要購買網路上來路不明的隱形眼鏡，「目前發現的4個類似案例，都是購買網路上、劣質的角膜變色片，才會發生這種現象。」可以挑選有品牌的隱形眼鏡，以及有衛福部許可字號的隱形眼鏡，比較有保障。

(中時電子報)