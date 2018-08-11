李鍾碩保養全靠sum37 打造帥氣男神肌

2018年08月11日 03:32 中時 吳娮翎

sum37活酵保濕光澤保養系列形象圖。（sum37提供）

sum37肌秘露活酵保溼限定組，2680元。（sum37提供）

sum37活酵保溼光澤精萃套組，內含活酵保濕光澤精萃50ml、凝露20ml、水凝乳20ml、精萃8ml、乳霜10ml，3980元。（sum37提供）

韓國 LG集團旗下的頂級保養品牌「su:m37 甦秘」， LG從中發現了發酵對肌膚的益處，因此而誕生了「su:m37 甦秘」系列。名稱中的「37°」是酵母發酵熟成的最佳溫度，同時也是人類體溫。使用珍貴的天然素材，在恆溫環境中長時間發酵，打造出能提升肌膚能量的珍貴秘方。「Slow Is Beautiful，慢即是美！」就是su:m37˚甦秘想傳達的保養概念，亦是一種生活態度。

su:m37° 的產品全都來自位於韓國江原道的「su:m37°自然發酵研究所」，這是韓國唯一的發酵專門研究機構，周圍10公里內無任何人為設施建築。研究所內保持著最適合酵母生長的純淨環境，發酵室地板舖疊著富有淨化功能的菊花炭，並使用橡木桶和陶器等韓國傳統發酵器具，透過最純淨且富有生命力的方式，讓素材長時間自然發酵，研發出最適合肌膚使用的發酵系保養品。

為了讓大家深入認識 su:m37° 的微酵秘密，打造「su:m37 微酵體驗館」，外觀是位於森林中的純淨透明玻璃屋，搭配館內的木紋牆，以及實際空運來台的發酵桶，讓您親身觀賞和體驗自然發酵的過程，並透過試用保養品，感受它們為肌膚帶來的溫和舒適感。現場還有趣味互動娃娃機，只要完成簡單的闖關遊戲即可免費夾取一次，有機會獲得精美小禮物。

品牌代言人韓流男神李鍾碩，最愛的保養品正好是 su:m37° 的明星商品「青春奇蹟活酵肌秘露」，在韓國被譽為「美肌神仙水」，它蒐羅了來自大自然的86種植材，與31種微生物酵素加以調和，經過365天漫長的「自然發酵」過程，才取得「複方酵母精華「Cytosis®」。它擦起來質地清爽，無添加人工酒精、化學香料、色素，成份溫和、不致敏。每日使用，能為肌膚注入來自大自然的健康能量，維持肌膚穩定膚況；做為化妝水後的精華液使用，能幫助後續保養成分吸收，並帶來五大美肌功效：保濕潤澤、柔滑肌膚、緊緻毛孔、重現彈力、提升光澤，找回充滿青春彈力的健康美肌！

su:m37˚甦秘最新推出的「活酵保濕光澤保養系列」，就是終結乾燥暗沉的救星，簡單四步驟就能找回喝飽水、充滿光澤的健康肌膚。首先「活酵保濕光澤精華凝露」，是加倍保濕的化妝水，從洗臉後第一步就鎖住水分；「活酵保濕光澤水凝乳」是富含水分感與清爽感的乳液；而核心產品「活酵保濕光澤能量精萃」是高濃縮凝膠型的精華液，能快速為肌膚提供充足的水份，推薦給忙碌的媽媽們或是上班族。

(中時 )