70年老戲院新生 兒童劇《番茄大戰》18、19嗨翻今日戲院

8月18、19由趙自強率領的「如果兒童劇團」推出歡樂親子劇《番茄大戰》將走進今日戲院一連演出3場。(曹婷婷攝)

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已有70年歷史的今日戲院，力圖賦予傳統戲院新生命，推出「全成有戲」邁入第3年，邀請不同表演團體走進戲院演出，8月18、19由趙自強率領的「如果兒童劇團」推出歡樂親子劇《番茄大戰》，一連演出3場，讓不少家長、小朋友期待不已。

全美戲院負責人吳俊漢表示，以往，走進戲院是百姓生活重要的娛樂，為了喚起民眾在戲院觀賞表演的回憶，策畫全成有戲，下半年度也邀請包括「如果兒童劇團」、「黑門山上的劇團」、「古都掌中劇團」及創團30周年的「相聲瓦舍」在今日戲院登台演出。

如果兒童劇團堅持透過孩子的眼睛看世界，2000年開始，每年獨立製作年度大戲，發現孩子能接受的比成人想像的更深、更廣、更多面向，深受孩子們喜歡。團長趙自強表示，《番茄大戰》是一齣傳遞團結力量大的歡樂親子劇，以西班牙番茄季為故事背景，讓大朋友小朋友從演出當中，學習與了解團結重要性，演員也會與現場觀眾有非常多互動，希望家長踴躍的帶孩子走進老戲院觀賞。

吳俊漢表示，這次很難得邀請到如果兒童劇團來演出，藝術即生活，生活即藝術，透過戲劇演出，增加親子之間的互動是難得的好機會。購票請洽年代售票系統、各大超商或至全美戲院售票處。演出當天也可以在今日戲院現場購票。團體購票請洽06-2295191蘇小姐。

(中時 )

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