拿易開罐當婚戒催婚 浩子環遊世界當起現成媒人

2018年08月11日 03:32 中時 蕭雅玲

浩子環遊世界在日本期間友人到家幫做飯。（圖片提供：經紀人）

浩子喝完酒拿易開罐當婚戒 當現成媒人

報導 蕭雅玲

浩子去年環遊世界第一站去到日本京都，租下獨棟三層樓的日式老房子住了2個多月，朋友知道他租下獨棟日式老屋，同學、演藝圈好友、爸媽，甚至連壽司店老闆都陸續跑到他日本家住。他表示，壽司店老闆知道他在日本有個「家」，身為廚師認為「家一定要有油煙味」，不但專程飛到日本煮了一個禮拜的飯，也是廚師第一次出國，讓他很感動。

他表示，壽司店老闆到日本幫他做飯，廚師弟弟也帶著女友一起同行住他家，某天大家吃完飯、喝了點小酒，浩子一時興起當下起鬨，用易開罐包起來當婚戒，幫廚師弟弟向女友順利求婚成功，當起現成媒人，而廚師弟弟也在浩子的做媒下，已於7月中完婚。

浩子為了一圓環遊世界的夢想，向《食尚玩家》告假一年，花了積蓄600萬元，今年2月才剛歸隊主持團隊賺錢養家，歸隊半年就遇到《食尚》播出時段調整，撞到阿翔主持的《國光幫幫忙》，在播出時段沒法解決之前，浩子與阿翔決定以請長假方式暫時告別《食尚》，原本浩子手中也僅存《食尚》一個主持工作，如今又向《食尚》請長假，手中雖沒有固定的主持工作，但經紀公司卻樂觀認為，「播出問題倘若無法解決，未來若有其他單位釋出主持機會，或新節目邀約，也是可以嘗試看看。」

(中時 )