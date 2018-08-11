高雄》宅神賭選戰 韓國瑜霸氣回：如果我贏 請購買高雄雞排！

2018年08月11日 02:50 中時電子報 黃麗蓉

不設競選總部、不插旗幟的國民黨高雄市長參選人韓國瑜，人氣扶搖直上。宅神朱學恒也在臉書和網友TuKu Li以雞排來對賭高雄選情，TuKu Li賭若陳其邁當選，就發100份雞排，宅神則押韓國瑜贏，就發200份雞排。韓國瑜深夜在臉書對賭盤霸氣說，如果他贏，請購買高雄的雞排！

韓國瑜表示：「如果我贏，請購買高雄的雞排，增加攤商的收入，高雄雞排萬歲！！」

網友力挺說：「200份預備！」、「準備吃雞排慶祝！」、「有一個21萬票的不是也要請雞排嗎？」、「韓贏定了！我已插股全高雄雞排店家。」、「期待合體。」、「韓上！」、「韓主委會當市長。」、「你贏^^」、「加油！」、「支持韓。」

韓國瑜10日北上立院召開記者會宣布他的發言人團隊，針對國民黨在桃園市、新竹縣和嘉義市呈現分裂狀況，是否會影響大環境的選情？據中評網報導，韓國瑜對此表示，他當然會擔心，現在桃園雪上加霜，不可能漠視這樣的現實狀態。但天上下雨地上滑，自己跌倒自己爬，他現在自己轎子自己扛，「我一直很辛苦的扛下去，我在北農滿頭秀髮，你忘了嗎？看我現在瘦了5公斤，變成瓜子臉了！」

(中時電子報)