萌！「瑪麗亞」颱風來台那天出生！河狸寶寶慶滿月

河狸寶寶會一直待在媽媽「羅娜」身邊，討著要喝。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

颱風天出生的寶寶會不會不怕風雨呢？今年7月11日第一個颱風「瑪麗亞」登台，台北市立動物園沒有嚴重災情，反倒出現了颱風寶寶--溫帶動物區的小河狸，今天剛好滿月，歡迎大家到河狸的家看看可愛的牠們喔。

河狸寶寶學游泳，媽媽「羅娜」在一旁戒護。（台北市立動物園提供）

瑪麗亞颱風那天，台北市正常上班上課，動物保育員一早趕緊先巡視一夜未見的動物們狀況，同時開啟室內通往戶外活動場的門。溫帶動物區的保育員10點40分轉回河狸的家，準備進行環境整理工作時，發現「羅娜」已經產下1仔，寶寶一直待在「羅娜」身邊，已經會主動吃奶、活力佳，叫聲也清晰響亮。

「羅娜」是經驗豐富的好媽媽，生產後清潔、餵奶一手包辦，爸爸「羅賓」雖然平常和保育員是麻吉，可以從保育員的手中接食物，但自從「羅娜」生產後，保育員如果太靠近觀察，「羅賓」可是毫不留情地站立、趨前威嚇，是個盡責的好爸爸。河狸寶寶也有自保策略，總是躲在「羅娜」身後，因此雖然保育員特別提供了淺水盆，卻沒有機會看到寶寶泡水。

7月18日早上保育員聽到拍打水的聲音，終於目睹河狸寶寶獨自在淺水盆內游水，也第一次順利量到寶寶的體重，當天「羅娜」就將765公克重的寶寶帶離內舍，搬遷到戶外的河狸洞中，搬家的過程被保育員全程記錄到。

保育員聽到拍打水聲音，目睹河狸寶寶獨自在淺水盆內游水。（台北市立動物園提供）

有一天傍晚「羅娜」和「羅賓」離開河狸洞回到室內吃晚餐時，保育員利用機會去探望獨自留在河狸洞中的寶寶。寶寶或許注意到保育員的腳步聲，在保育員開門的剎那就跳入水中，保育員從河狸寶寶跳水的聲音，感覺河狸寶寶應該已是游泳高手，因為河狸寶寶跳水的聲音，與游泳選手跳水時身體接觸到水的聲音較為類似，絕不是驚慌失措的落水聲。由於想在河狸洞中觀察到寶寶的一舉一動並不容易，所以保育員得用「聽」的，來稍微判斷寶寶的動態。

河狸屬於早熟型的動物，出生時不但體表毛髮齊被、眼睛已經張開、還會四處走動，但是河狸寶寶無法從外觀分辨性別，因此寶寶也還沒取名字，但是大家已經幫他想了好多名字，其中2個名字是「瑪麗亞」和「馬力歐」。河狸是夜行性動物，想觀察到牠們家下水活動的場景，黃昏時刻機會最大。

(中時電子報)

河狸屬於早熟型的動物，出生時不但體表毛髮齊被、眼睛已經張開、還會四處走動。（台北市立動物園提供）

瑪麗亞颱風天—河狸家族添仔。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）
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