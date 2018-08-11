許淑淨、黃裕翔聯「手」推展！「夢的捕手」訴逐夢故事

「爛漫盛放 手之千姿百態」展｜奧運雙金舉重選手許淑淨。（誠品提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

夢想，是一個目標，是讓自己活下去的原動力，是讓自己開心的原因！

暑假來臨，正是勇於追夢的時節！誠品生活松菸店歡慶五週年，邀大小朋友一起成為「夢的捕手」！即日起至9/2，松菸店邀請到許淑淨、黃裕翔、柯泯薰、安哲等11位跨領域名人，攜「手」展出「爛漫盛放 手之千姿百態」互動展，透過名人雙手訴說他們的逐夢故事。

9月1日下午1430-1530「小小職人大愛心」｜8月24日前開放報名。（誠品提供）

手作創造夢想，松菸店「小小職人俱樂部」也於9/1同步推出「手作溫暖傳偏鄉」公益手作課程，邀請6-12歲的小朋友親手打造木作文具小車、寫下祝福的話，將愛心傳遞給偏鄉國小學童。此外，夢想實踐的開端誠品生活文創平台expo，即日起至8/31也在松菸店1樓舉辦第七屆【肖年頭家夢想市集。

誠品生活松菸店五年來匯聚上百個台灣創意品牌，從服飾配件、生活設計、在地美食、手作體驗等，攜手各地文創工作者打造文化孵夢場所。五週年計劃，誠品生活邀請到各領域名人，透過「手」展現生命旅程的璀璨美好。曾獲奧運雙金的舉重選手許淑淨，用緊握槓鈴而充滿厚繭及傷痕的雙手，訴說永不放棄的追夢之路付出的血淚汗水；鋼琴家黃裕翔分享小時候學琴因看不見將手擺在老師手上，用雙手感受音符律動與指法的深刻回憶。

身兼視覺藝術家、繪本作家與演員身份的安哲，則親手繪製插畫，詮釋追夢者就像乘著一艘大海中的紙船，脆弱抵抗每道巨大無形的自我懷疑之浪，需相信熱情終能找到夢想燈塔。除了展出每位名人透過雙手捕夢的歷程，也邀請您至手作互動區，在胚布上彩繪下手的樣貌，寫下專屬你的故事，一起成為「夢的捕手」！

誠品生活松菸店｜即日起至8月31日｜誠品生活文創平台expo【肖年頭家夢想市集】。（誠品提供）

刻劃夢想的藍圖，誠品書店松菸店五週年主題書展，也將「夢想」延伸策劃「不畏風雨」、「造夢世界」和「生命藍圖」三大面向書籍推薦，選入全球每年賣出25萬本、被《時代雜誌》評選百大不朽小說的《麥田捕手》；日本最受歡迎的國民作家之一的宮澤賢治經典詩作、奧斯卡動畫短片提名山村浩二全新繪圖的《不輸給雨》，內容涵蓋自身生活與理想，刻劃出不畏艱難的堅毅精神。

(中時電子報)

萌！「瑪麗亞」颱風來台那天出生… 全球高溫！台灣無所避免！從水情…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。