許淑淨、黃裕翔聯「手」推展！「夢的捕手」訴逐夢故事

2018年08月11日 03:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

夢想，是一個目標，是讓自己活下去的原動力，是讓自己開心的原因！

暑假來臨，正是勇於追夢的時節！誠品生活松菸店歡慶五週年，邀大小朋友一起成為「夢的捕手」！即日起至9/2，松菸店邀請到許淑淨、黃裕翔、柯泯薰、安哲等11位跨領域名人，攜「手」展出「爛漫盛放 手之千姿百態」互動展，透過名人雙手訴說他們的逐夢故事。

9月1日下午1430-1530「小小職人大愛心」｜8月24日前開放報名。（誠品提供）

手作創造夢想，松菸店「小小職人俱樂部」也於9/1同步推出「手作溫暖傳偏鄉」公益手作課程，邀請6-12歲的小朋友親手打造木作文具小車、寫下祝福的話，將愛心傳遞給偏鄉國小學童。此外，夢想實踐的開端誠品生活文創平台expo，即日起至8/31也在松菸店1樓舉辦第七屆【肖年頭家夢想市集。

誠品生活松菸店五年來匯聚上百個台灣創意品牌，從服飾配件、生活設計、在地美食、手作體驗等，攜手各地文創工作者打造文化孵夢場所。五週年計劃，誠品生活邀請到各領域名人，透過「手」展現生命旅程的璀璨美好。曾獲奧運雙金的舉重選手許淑淨，用緊握槓鈴而充滿厚繭及傷痕的雙手，訴說永不放棄的追夢之路付出的血淚汗水；鋼琴家黃裕翔分享小時候學琴因看不見將手擺在老師手上，用雙手感受音符律動與指法的深刻回憶。

身兼視覺藝術家、繪本作家與演員身份的安哲，則親手繪製插畫，詮釋追夢者就像乘著一艘大海中的紙船，脆弱抵抗每道巨大無形的自我懷疑之浪，需相信熱情終能找到夢想燈塔。除了展出每位名人透過雙手捕夢的歷程，也邀請您至手作互動區，在胚布上彩繪下手的樣貌，寫下專屬你的故事，一起成為「夢的捕手」！

誠品生活松菸店｜即日起至8月31日｜誠品生活文創平台expo【肖年頭家夢想市集】。（誠品提供）

刻劃夢想的藍圖，誠品書店松菸店五週年主題書展，也將「夢想」延伸策劃「不畏風雨」、「造夢世界」和「生命藍圖」三大面向書籍推薦，選入全球每年賣出25萬本、被《時代雜誌》評選百大不朽小說的《麥田捕手》；日本最受歡迎的國民作家之一的宮澤賢治經典詩作、奧斯卡動畫短片提名山村浩二全新繪圖的《不輸給雨》，內容涵蓋自身生活與理想，刻劃出不畏艱難的堅毅精神。

(中時電子報)