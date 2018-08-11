打卡趣！ 不用飛復活節島！台北出現「巨型摩艾像」？

智利復活節島的摩艾石像，神秘的氣息成為全球著名觀光景點。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

智利復活節島的摩艾石像，神秘的氣息成為全球著名觀光景點！然復活節島對台灣人而言可能太遙遠，不過現在竟在台北也看得到！

台北三創生活園區首見「巨型摩艾像轉盤」。（三創提供）

不用飛復活節島，台北也出現巨型摩艾像！位於八德商圈的三創生活園區於日前引進「大型扭蛋水泥車」引起排隊與話題，於今年暑假預計再度引發巨型扭蛋機熱潮。三創生活預計於8月13日至9月10日間在1F戶外中心廣場引進五米高的「巨型摩艾像轉盤」，每個整點會表演泡泡秀、鼻子還會冒煙的巨型摩艾像，表演時彷彿復活了一般，巨型摩艾像背後是義大利羅馬真理之口造型的大型轉盤！

三創生活園區打造暑假動漫與玩樂的最佳景點，延續1F 12立方現正火熱展出「漫威影業10周年限定店」，目前已經進入展出倒數階段，預計於8月12日結束。接替的暑假下半場大檔「盛夏動漫祭VOL.2英雄再現」，將於8月13日至9月10日熱烈開檔，該檔期間內精彩動漫活動不間斷，除以上所提「巨型摩艾像轉盤」，還邀請民眾一起慶祝DC漫畫超人80周年，一起背上披風包變身超級英雄！歡迎大小朋友來看動漫展和巨型摩艾像打卡趣！

(中時電子報)

暑假下半場大檔「盛夏動漫祭VOL.2英雄再現」即將展開。（三創提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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