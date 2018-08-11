全球高溫！台灣無所避免！從水情會議看未來

2018年08月11日 04:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，氣候異常，台灣今年也屢屢飆出36度高溫，並一度傳出恐乾旱！水利署今10日上午召開水情會議，邀請中央氣象局、天氣風險管理開發公司及臺大氣候天氣災害研究中心氣象專家針對全球7月熱浪現象進行專題演講，藉此評估後續氣象變化趨勢及可能對水情的影響。

水利署表示，目前全臺各水庫蓄水狀況正常，但在全球氣候變遷影響下，全球高溫現象對臺灣影響仍然需要密切關注，因此於水情會議中，除邀集中央氣象局、農委會、地方政府、農田水利會、自來水公司及各水庫管理單位檢討下半年供水情勢外，同時邀請天氣風險管理開發公司及臺大氣候天氣災害研究中心等氣象專家，針對近期美國、歐洲及日本等地異常的熱浪現象進行專題演講，透過分析高溫與氣候變化間的關係，進一步瞭解未來水情變化的趨勢，以利提前準備因應。

水利署賴建信關注降雨情形，同時要求各供水用水單位以最謹慎的態度節水用水，日日監看水情並檢討訂定各月份水庫安全蓄水量，務必落實由北水處以最大量支援板新地區、澎湖海淡廠最大量出水及各水庫出水總量管制、跨區域調度、農業節水灌溉等措施，並且請台水公司搭配區域調度方案，彈性排定淨水廠維修時程。

另外，由於氣候極端化趨勢，運用科技可以提昇防災應變力能力，比如對流性降雨皆有閃電訊號，運用雲中及對地閃電監測，可以提前預警，也有助於掌握水庫閘門開啟時效擴大引水效益。水利署表示，將提前做好萬全準備降低氣候變遷對水情可能之影響，以維持民眾及產業供水穩定，也呼籲大家共同節約用水。

(中時電子報)