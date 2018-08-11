8月11日三大報頭條要聞

2018年08月11日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●公平會昨日表示，基於產業發展利益，已與美商高通公司於智慧財產權法院合議庭訴訟和解，高通原先須繳的234億元罰鍰不須再繳、不爭執已繳納的27億3000萬元，意味天價罰款遽降至27.3億元。然而兩位公平會委員卻因無法認同和解憤而去職，強調公平會應該是維持市場秩序的機關，卻用不罰錢當作誘因吸引高通投資，根本是本末倒置。

●針對公教年改爭議，花蓮縣、新北市等6個主要國民黨執政縣市政府針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」月前聲請釋憲，但大法官會議認為，這案不單純是地方自治事項，必須由中央主管機關「層轉」，因為不符合大法官審理案件法規定，10日決議不受理，縣市政府聲請案全軍覆沒。

●12年國教社會課綱今起審查，學者表示，12年國教歷史課綱「空空的，先秦夏商周、包括漢代都沒有」，用主題式而不是編年史，根本是拿來教碩博士，不適合高中生，建議新任教育部長不要草率公布。另外東亞史學者表示，新課綱把中國史用東亞史來代替是「名不正言不順」。

●課審大會11日即將要審查最具爭議性的12年國教社會課綱，國家教育研究院院長、課發大會召集人、課審大會委員許添明與國教院學術副院長洪儷瑜卻在7月31日離職，引發無限遐想。據了解，許添明7月31日傍晚還未接到教育部的聘書，所以8月1日就沒辦法到國教院上班，形同被逼退。

◎旺報

●今年是大陸改革開放40周年，作為對外開放的首要政策，大陸在1980年至1981年期間，仿效台灣加工出口區，先後劃出深圳、珠海、汕頭、廈門四個經濟特區，接著又在1988年增加海南經濟特區。

●論創新，深圳可說什麼都不缺，激烈的市場競爭早已迫使業者必須自我創新，給台灣的教訓是：政府就是那顆擋路的石頭。不服氣，看看大亞灣核電廠。

●大陸政府頻頻出重手打房，各地方的房價－－尤其是二線城市的房價已經開始出現大跌。根據了解，今年以來，廈門的房價已經重挫30%，成為大陸官方打房以來，二線城市房價慘跌的重災區。分析人士認為，廈門的情況僅是這一波房價跳水的領跌者，後續還會有更多二線城市魚貫跟進。

●總統蔡英文12日將出訪巴拉圭和貝里斯，並將會過境美國洛杉磯及休士頓，解放軍10日宣布，自10日晚上起至13日會在黃海進行大型軍演，期間預計將實射飛彈。總統府於10日對此表示，升高軍事態勢是不負責任的做法，可能會對區域安全穩定與兩岸關係造成傷害。我國防部也直言這是中共的「文攻武嚇」。

◎工商時報

●貿易戰吵不停，台股「萬一」再失守，惟法人本周買超集中火力在中鴻、國泰金等17檔半年報優異、本益比（PE）低於12倍的「物美價廉」股，下周可望扮演多頭領頭羊，發揮抗震作用。

●公平會處分高通案，由史上最高罰鍰、逆轉為史上首次「和解」案！公平會昨（10）日宣布，已與高通公司達成訟訴和解，公平會以罰鍰234億降為27億3千萬元的代價，換得高通未來5年在台投資7億美元（約新台幣215億元）的承諾。高通也在雙方和解後發布新聞稿表示，未來將專注拓展雙方合作關係，支援台灣無線產業並快速發展5G科技。

●受全球貿易衝突惡化、地緣政治風險加深與土耳其貨幣危機升高等因素影響，市場避險情緒增溫，美元指數周五一舉衝破96點大關、升抵13個月高點。至於另一個避險貨幣日圓，也跟進走揚。

●大陸紫光集團，繼先前取得日月光控股旗下矽品精密在蘇州轉投資封測廠矽科三成股權後，昨（10）日再入股日月光控股旗下日月光半導體在蘇州轉投資封測廠日月新，並取得日月新三成股權。

(中時電子報)