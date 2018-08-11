跟鄭成功腳步遊台南！荷蘭村賞風車、尋「韋小寶師父」衣冠塚

2018年08月11日 05:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

歷史迷照過來！跟隨民族英雄鄭成功的腳步遊台南！我們都熟悉 鄭成功趕走荷蘭人的故事，也從金庸小說《鹿鼎記》中知道主角韋小寶的師父是天地會總舵陳近南！殊不知在台南柳營有個「德元埤荷蘭村」，可見風車、木鞋、梵谷橋；而陳近南可是真實歷史人物「陳永華」，其衣冠塚在柳營的果毅社區！「吳晉淮音樂紀念館」尋台灣古早歌謠、劉家宗祠賞紅磚四合院，從歷史足跡發覺府城之美。

在台南，處處可尋得「延平郡王」鄭成功的蹤跡。（圖為「安平古堡」，達志影像／shutterstock提供）

●延平郡王在台南！三營旅遊尋歷史

1661年鄭成功率大軍收復台灣後，因需供應龐大官兵及眷屬之糧， 因此命令駐紮各地的軍隊開墾土地從事農耕，實施大規模屯田制 度。當時軍隊駐紮的鎮營名稱，就演變成當地地名，而且沿用至今。

「德元埤荷蘭村」裡的巨大繽紛鬱金香。

大多數觀光客遊台南，多是從台南市、安平等地方開始玩，其實北台南的新營、柳營、下營也有豐富自然、人文，這三個地方也是當時鄭氏時代屯田之地的三個「營」區，保有古早風情，純樸農村與濃濃人情味，值得旅人造訪。

仿荷蘭畫家梵谷名畫所築造的白色梵谷橋、紅色巨大木鞋。

●荷蘭村賞風車！繽紛水果冰好吸睛

免到荷蘭！台南就有「荷蘭村」！一進入「德元埤荷蘭村」就能看到綠色草皮上矗立著紅色大風車隨風旋轉，大大的荷蘭木鞋空著洞，小朋友進去也無妨！還有仿荷蘭畫家梵谷名畫所築造的白色梵谷橋，優雅簡潔讓人一秒入畫！紅磚橋旁巨大繽紛的鬱金香，遠方的德元埤水岸閃著波光，讓來此的遊客能感受歐式建築風格和荷蘭異國風情。

取材柳營當地著名牛奶所製作的「牛奶鍋」。

這裡每年10月還有「風車節」，屆時園區布滿大小繽紛的風車，隨風同時轉動好不浪漫！園區內也可露營、烤肉適合全家大小一同遊玩！讓人驚喜的是，「德元埤荷蘭村」因為是台南市觀旅局規劃的，所以不用門票就可進入！

的「水果冰棒」以鮮果汁、牛奶加入特色水果，繽紛花色和香甜，成為近來IG打卡必拍。（圖取自攝影師 吳漾Facebook）

除美景怎能不嚐嚐美食呢？荷蘭村裡的餐廳取名「星夜喃喃」，讓人聯想到梵谷名畫〈星空〉。取材柳營當地著名牛奶所製作的「牛奶鍋」深受遊客喜愛，每一口都吃得到鮮蔬原味與鮮奶香醇。而店家所研發的「水果冰棒」以鮮果汁、牛奶加入特色水果，繽紛花色和香甜，成為近來IG打卡必拍。

德元埤荷蘭村每年10月有「風車節」。

更因荷蘭著名畫家梵谷而築造了梵谷橋、紅磚橋等場景，使之更符合荷蘭自然純樸的農村特色。草皮上矗立著來自荷蘭的紅色大風車，前方還放著一雙大大的荷蘭木鞋，走進荷蘭村可以看見白色的柵欄在草皮之中延伸，遠方的德元埤水岸閃著波光，讓臺灣各地來此的遊客能感受歐式建築風格和荷蘭異國風情。

台南柳營果毅社區設有陳永華的衣冠塚。（台南市政府觀旅局 翻攝）

●陳永華古墓探歷史 草菇排骨湯尋「古早心」

談到「陳永華」，或許現代年輕人可能不熟悉！然講到「陳近南」，金庸武俠迷都知道這號大人物是《鹿鼎記》中韋小寶的師父！在歷史中，陳永華是鄭成功的治台大臣，台南還有感念他的廟宇永華宮，他的遺骨被遷回大陸同安縣埋葬，在台南柳營果毅社區設有他的衣冠塚。

果毅社區的特色彩繪，描述先人開墾與歷史。

來到果毅社區除有陳永華衣冠塚，也有特色彩繪，從畫作描述他的歷史事蹟。此外，這裡也是是全台少數會製作草菇乾的社區。可藉由當地人員解說，瞭解草菇的一生、草菇乾的製成、DIY草菇包及草仔粿！臨走前，別忘了喝碗草菇排骨湯，從在地美食尋找「古早心」與滿滿的人情味。

吳晉淮音樂紀念館聽古早歌，看大師如何讓台灣音樂復興。

●吳晉淮音樂紀念館聽古早歌！劉家宗祠賞紅磚四合院

柳營處處藏歷史！喜愛台灣古早樂的遊客也別忘了到吳晉淮音樂紀念館，從紀念館展示的樂譜手稿、吉他中遙想一代音樂大師！如何從日據時代跨民國，在坎坷歲月中創作出200多首歌曲，而吳大師也是金曲歌后黃以玲的老師呢！

「劉家宗祠」古宅建築雕樑畫棟，風格獨特。

喜愛拍照的人則不可錯過「劉家宗祠」，古宅建築雕樑畫棟，風格獨特！這座古宅建於清同治九年（1870），至今已有百餘年歷史，依舊保存完善成為知名連續劇、電影的拍攝場景。如華視1991年的八點檔《愛》就在此取景，一磚一瓦折射光影，彷彿走進時光隧道中。

府城「台南」是適合觀光、樂活、美味的好所在。（圖為台南市政府，達志影像／shutterstock提供）

旅行不用什麼理由，帶著你的相機、放空的心，來趟台南歷史之旅吧！品嚐特色異國小吃！跟著延平郡王的腳步，讓我們發掘最美麗、也不一樣的台南！

(中時電子報)