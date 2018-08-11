亞運》中華女足出征巨港 14日首戰勁敵南韓

中華女足搭機出征雅加達亞運，全隊出關前於桃園機場合照。（李弘斌攝）

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中時電子報
／桃園報導

前一晚看著門神潘文傑一夫當關，讓中華男足0比0逼和勁敵巴勒斯坦，11日清晨換中華女足出征雅加達亞運，準備14日在巨港賽區首戰上屆銅牌南韓。日籍教頭堀野博幸表示，看男足比賽給大家很大的鼓舞，女足也要拿出好的表現。

「昨晚潘文傑的表現非常棒，不過我們女足也有蔡明容，我對她的守門很有信心！」堀野博幸說。蔡明容則表示，會向潘文傑的表現看齊，「不過他擋了19次射門，太可怕了，我會努力守住，但希望不要遇到那麼多射門。」

中華女足出征雅加達亞運，球員有信心踢出佳績。（李弘斌攝）

中華女足上屆在8強0比1不敵地主南韓，無緣重返亞洲4強，本屆分組籤運不錯，與地主印尼、馬爾地夫、南韓分到A組。由於A組取前3名晉級，8強門票應是囊中之物，不過14日首戰南韓就是關鍵硬仗。

若能取勝，中華女足以A組第1出線的可能性很高，8強對手預計是B組的香港或塔吉克；若負韓拿A組第2，就可能要與泰國、越南拚搶4強門票。

「南戰是亞洲女足最強的球隊之一，首戰就是硬仗，」堀野指出，此行先以穩紮穩打，搶下8強門票為初步目標，8強很可能遇上C組第2，「C組有強隊日本，當然泰、越都不好對付，泰國女足近年進步很快，之前我們有去越南移訓，對她們的實力有一定的了解。」

中華女足11日和男籃搭同班機飛往雅加達，但要等到當地時間傍晚5時，才能轉機飛到巨港。巨港為了本屆亞運，特地建了新的輕軌系統，於賽事期間專供選手、教練及相關人員使用，避免碰上當地的塞車問題。只是巨港選手村根據前線傳回來的消息，環境並不像考察時那麼完善，甚至還有蚊子肆虐，也是一大考驗。

(中時電子報)

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