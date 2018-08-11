柯文哲搶李登輝認證？ 游淑慧：但20年來李的認證…

2018年08月11日 07:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲日前私下拜訪前總統李登輝，傳出前總統李登輝向他抱怨總統蔡英文執政不佳，甚至鼓勵柯「更上一層樓」。對此，國民黨台北市議員參選人游淑慧表示，現在大家都在搶李登輝認證？但是從前總統陳水扁到總統蔡英文，李登輝的認證，似乎都不是品質保證。

游淑慧於臉書PO 文表示，這20年來，李登輝的態度對於深綠支持者來說，自有一種傳承的暗示：如李登輝對陳水扁是台灣之父到台灣之子的傳承；而李登輝到蔡英文是政治導師與學生的傳承；這次李登輝與柯文哲的會面，又代表何種意義？且這次會面是不公開行程，但其實密會結束，媒體就分別有內情報導。

這次會面有兩點特別之處，如果兩人會面是在李登輝的住家，為何會有讀者提供照片，媒體轉述會面只有五個人在場，那提供的讀者不就是其中一個？另一個引人注目的點是，在會面中，李登輝因為身體緣故，多半沒有太多談話，須透過在旁人員翻譯，但是一方面又不斷稱讚柯文哲、期待他更上層樓。這段話到底是轉述人刻意傳出的？還是「翻譯」傳達？或李登輝親口表示？

游淑慧於文末表示最近和柯文哲相關的新聞，常常都是和「選總統」連在一起！不是年輕朋友的勸進，就是他生日鬆口說「世事難料」，現在又傳出獲得「蔡英文導師」李登輝肯定！種種氛圍感覺都在營造「柯文哲選總統」的合理性以及氣氛。這種氛圍到底是誰刻意營造，目的是到底是「拉高」柯文哲選市長的氣勢？還是「提前鋪排」他選總統的前奏？

(中時電子報)