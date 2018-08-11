台南療癒之旅！糖廠小火車品涼風、超萌小豬跟你要「ㄋㄟㄋㄟ」

2018年08月11日 08:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，今年台灣熱翻天，不知去哪「避暑」嗎？來府城台南走走吧！搭懷舊糖廠小火車追逐涼風，沿途欣賞嘉南平原田野風光、大塊農田、鮮黃絲瓜花、纖纖細流；在農場裡喝香醇鮮乳、看小雞、小羊和你撒嬌，還有超萌小豬跟你要「ㄋㄟㄋㄟ」；體驗活版印刷DIY，從數位時代感受古早印刷芬芳！樂活有趣就在府城台南，新營鐵道文化園區中聽故事、嚐美味，寓教於樂中度過一個不同的暑假。

搭乘「糖廠五分車」享受涼風吹拂！

●糖廠小火車品涼風！「巴黎鐵塔」入眼簾

親子夏日何處去？來台南新營鐵道文化園區享樂活！新營糖廠過去曾是台灣五大糖廠之一，製糖業鼎盛時常看見五分車滿載著甘蔗沿著鐵路緩緩的駛入糖廠，然在糖業式微後再也見不到此種光景，五分車不再啟動，糖鐵也漸漸消失在大家記憶當中。

從台鐵廢棄火車改建的鐵道餐廳，從餐桌、椅子都能感受濃濃復古味。

所幸在台糖與當地業者合作下，藉由新營鐵道文化園興建，讓停駛多年的五分車在觀光風氣逐漸鼎盛之下復駛，自新營車站經中興車站發車後穿越市區平交道，沿途經過嘉南平原田鐵風光，看綠色大塊稻田，坐在小火車上享受微風吹拂。

搭乘「糖廠小火車」，沿途欣賞嘉南平原秀麗風光。（圖取自新營鐵道文化園區 Facebook）

聽著解說員妙語如珠「道山水」，高壓電塔成「巴黎鐵塔」、乳牛排泄物淨化水道成「塞納河」，原來在鄉林農村也能幽雅法式風情。此外，在中興車站的票房處展示出與鐵道相關的文物、懷舊機具、老照片雖有些斑駁，然懷舊氣氛讓人忍不住按下快門。

「乳牛之家」到處是乳牛的公仔，拍照打卡都可愛。

●超萌小豬要「ㄋㄟㄋㄟ」現擠鮮奶品香醇

坐著小火車最後抵達八老爺車站，這裡有小朋友最愛的「乳牛的家」，不妨坐下來品嘗鮮醇、喝一口道地「牛奶鍋」。值得驚喜的是，在此還能近距離與溫馴動物接觸，舉凡拿牧草餵羊，或是拿著奶瓶餵小動物喝牛奶！

可愛小雞排隊喝「水水」，然要捕捉這畫面可不容易。

話說這裡的小豬可聰明的很，深知自己「超可愛」，張大眼睛發動「萌功」不停追著你要「ㄋㄟㄋㄟ」，不過餵奶很容易，但要捕捉小豬可愛畫面可是高難度，豬豬動不停、轉啊轉，只能要當這裡「高人氣明星」果然是要有頭腦的。

隸屬於台糖公司的「糖福印刷創意館」是台灣僅存的活字印刷文化資產。

●活版印刷品懷舊 DIY感受「字」溫度

數位時代手機、電腦即便利，連報社、雜誌社都早已改用電腦排版了！然有些人還是喜歡活字排版的溫度！「鉛」一個字，「鑄」一個感動！隸屬於台糖公司的「糖福印刷創意館」是台灣僅存的活字印刷文化資產，館內有全台唯一一套最完整的活版印刷機、數以萬計的鉛字、銅模。

糖福印刷創意館裡體驗印刷DIY，印上自己的名字與祝福語，你也是小小「畢昇」。

大小朋友可在此見證台灣活版印刷的輝煌時期，約一甲子歷史的鑄字機、校對機、圓盤印刷機、裁字機等！也能在此預約印刷DIY，打造專屬自己的手造紙，印上自己的名字與祝福語，你也是小小「畢昇」。

傳統味十足的雜貨店尋懷舊、品歷史。

五分車鐵道看田野、品嚐100％香醇鮮乳、體驗活字印刷玩懷舊！趁著暑假來台南，聽故事學知識，與超萌動物近距離，真正的快樂不用捨近求遠，讓我們從「心」感受台南最溫暖、最樂活的夏之旅。

(中時電子報)