不止金門！年底縣市長選舉 兩岸關係影響最大的縣市是…

2018年08月11日 08:33 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

為解決金門缺水問題，兩岸歷時5年談判，達成了從福建晉江輸水金門的協議，8月5日上午，金門、福建隔著海峽舉行通水儀式，正式宣告啟動兩岸通水。現任金門縣長陳福海順勢拋出新三通政見，連任聲勢大好。在金門在地人眼中，這對國民黨徵召參選縣長的立委楊鎮浯造成相當壓力。而在兩岸關係緊張下，金門效應可能放大並外溢到台灣本島，首當其衝的就是新竹縣。

國民黨金門縣議員李誠智指出，金廈之間的緊密程度，恐怕非台灣普遍民眾可理解的。兩岸通水在金門已是20幾年的老議題了，那是歷屆金門縣長及立委員中協調下才有的成果。台灣習慣把所有議題都泛政治化，這樣很不健康。兩岸通水對金門鄉親而言就是民生議題，沒必要把所有事情都混為一談。

李誠智在接受中評社訪問時說，金門馬祖是中華民國的最前線！在1992年戰地任務解嚴前替台灣擋下多少子彈？過去這些戰地任務無形間阻礙了金門的整體發展，現在台灣每天搞政治、搞意識型態，但金門人最想要的就是發展！金門人渴望發展。

新黨前新竹市議員謝治則表示，金廈通水，是繼小三通之後，金門再次開創兩岸交流新頁。針對金門副縣長吳成典提出以金門做為從「金廈雙子城」過渡為「一國兩制」試點的構想，謝治認為，金門模式不太會外溢到台灣本島，但可以給台灣老百姓甚至年輕人看到兩岸可以如此和平相處。台灣在兩岸關係越緊縮，金門效應會放大。

謝治說，金門無黨籍縣長陳福海在通水典禮拋出新三通議題，顯然取得大陸信任，他和新黨籍副縣長吳成典的搭檔模式，會成為年底選舉觀察指標，金門是例子，台北與新竹也是，都兼具開啟兩岸溝通的使命與責任。

謝治認為，通水是「兩岸一家親」具體說明，母親與小孩的臍帶連接，金門喊「新三通」甚至過渡為「一國兩制」試點，絕對會影響台灣，台灣在兩岸關係越緊縮，金門的效應會放大。謝治說，新竹的重要性，不輸給金門，如果福建平潭與新竹南寮通道(海底隧道)打開，不只是現在打開，台灣未來也跟著打開，年底縣市長選舉，兩岸議題決定一切。

(中時電子報)