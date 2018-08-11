七夕到宜蘭過情人節 欣賞浪漫美景還享有好康食宿

2018年08月11日 09:25 中時 胡健森

宜蘭縣政府特別募集縣內旅宿業、休閒農場及觀光工廠業者，推出「幸福宜蘭食、宿、遊」情人專屬優惠。（胡健森攝）

七夕情人節將至，宜蘭縣政府除了以「天水傳奇」為題，在三星鄉安農溪分洪堰營造浪漫的情人節場景，並與縣內餐廳飯店業者合作，推出「幸福宜蘭食宿遊 一起浪漫趴趴GO」優惠活動，以極為優惠的價格，希望吸引更多遊客情侶到宜蘭過情人節；羅東鎮公所則有「2018羅東七夕情人節」系列活動，將邀請「張三李四」、袁詠琳、李佳薇等歌手藝人陪著大家一起度過情人節。

宜蘭縣政府「2018宜蘭情人節」將於8月17日至19日在「安農溪分洪堰風景區」浪漫登場，以「天水傳奇」為創意建構，闡述天送埤「天送之水，天送來」的河流傳奇，並規劃豐富的活動內容，將原有的粉紅橋妝點成為「銀河鵲橋」，再以安農溪河域為主場域延伸，分佈於「安農溪南北兩岸綠坡」與「湧泉公園」三大主要活動場域，在浪漫星空襯托下，散發出銀河夢境般的光雕氛圍。

宜蘭縣政府今年也特別募集縣內旅宿業、休閒農場及觀光工廠業者，推出「幸福宜蘭食、宿、遊」情人專屬優惠，只要在8月12日至31日優惠期間出示活動頁面或下載情人節優惠護照即可享有超值優惠，宜蘭力麗威斯汀除了有專屬優惠，入住獨棟Villa泳池別墅更有許多隱藏版驚喜，想要趁機求婚的情人，飯店另會提供免費求婚佈置及主廚特製情人甜心蛋糕。

羅東鎮公所則在羅東中山公園舉辦「2018羅東七夕情人節」系列活動，以「浪漫七夕、情定羅東」為主題營造光雕環境，形塑幸福快樂的愛情氛圍，當天將安排「張三李四」、袁詠琳、李佳薇等歌手藝人獻唱演出，鎮長林姿妙也會在現場發放限量玫瑰花，要讓民眾度過一個精彩豐富又浪漫的七夕情人節。

(中時 )