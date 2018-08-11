七夕到宜蘭過情人節 欣賞浪漫美景還享有好康食宿

宜蘭縣政府將三星鄉安農溪分洪堰周邊營造出極為浪漫迷人的情人節氣氛。（宜蘭縣政府提供）

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宜蘭縣政府特別募集縣內旅宿業、休閒農場及觀光工廠業者，推出「幸福宜蘭食、宿、遊」情人專屬優惠。（胡健森攝）

七夕情人節將至，宜蘭縣政府除了以「天水傳奇」為題，在三星鄉安農溪分洪堰營造浪漫的情人節場景，並與縣內餐廳飯店業者合作，推出「幸福宜蘭食宿遊 一起浪漫趴趴GO」優惠活動，以極為優惠的價格，希望吸引更多遊客情侶到宜蘭過情人節；羅東鎮公所則有「2018羅東七夕情人節」系列活動，將邀請「張三李四」、袁詠琳、李佳薇等歌手藝人陪著大家一起度過情人節。

宜蘭縣政府「2018宜蘭情人節」將於8月17日至19日在「安農溪分洪堰風景區」浪漫登場，以「天水傳奇」為創意建構，闡述天送埤「天送之水，天送來」的河流傳奇，並規劃豐富的活動內容，將原有的粉紅橋妝點成為「銀河鵲橋」，再以安農溪河域為主場域延伸，分佈於「安農溪南北兩岸綠坡」與「湧泉公園」三大主要活動場域，在浪漫星空襯托下，散發出銀河夢境般的光雕氛圍。

宜蘭縣政府今年也特別募集縣內旅宿業、休閒農場及觀光工廠業者，推出「幸福宜蘭食、宿、遊」情人專屬優惠，只要在8月12日至31日優惠期間出示活動頁面或下載情人節優惠護照即可享有超值優惠，宜蘭力麗威斯汀除了有專屬優惠，入住獨棟Villa泳池別墅更有許多隱藏版驚喜，想要趁機求婚的情人，飯店另會提供免費求婚佈置及主廚特製情人甜心蛋糕。

羅東鎮公所則在羅東中山公園舉辦「2018羅東七夕情人節」系列活動，以「浪漫七夕、情定羅東」為主題營造光雕環境，形塑幸福快樂的愛情氛圍，當天將安排「張三李四」、袁詠琳、李佳薇等歌手藝人獻唱演出，鎮長林姿妙也會在現場發放限量玫瑰花，要讓民眾度過一個精彩豐富又浪漫的七夕情人節。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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