美國務院官網大陸版圖納台灣 網譏：保護費給不夠多

2018年08月11日 08:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

美國國務院官網撤下中華民國國旗後，到現在仍未掛回，但日前又遭人發現在大陸國情簡介的地圖上，台灣竟被納入大陸版圖，美國在台協會對此卻表示沒有評論，網友則譏諷可能是台灣給美國的保護費還不夠多。

打開美國國國務院的大陸國情簡介頁面，可以發現大陸版圖部分竟納入台灣，且皆以淺米色標註。但在介紹台灣字體上，台灣字體與香港和澳門是同字體，與大陸其他都市以黑字體表現不同，但台灣、香港和澳門的字體卻又和日本及菲律賓相同。而在細察又可發現，香港和澳門是列在大陸國情簡介頁面裡，但台灣卻又單獨列出，未列在大陸裡面，但是打開台灣網頁頁面，依然沒有中華民國國旗。據《自由時報》報導表示，致電美國在台協會，但回答是沒有評論。

對此，批踢踢網友譏諷，「保護費給不夠」、「要漲保護費的意思」、「覺青大崩潰XD」、「獨吱會崩潰嗎」、「7.77覺青：美國人會幫我打仗，我只要免役替代役就能獨立了」、「鄉民們！跟我一起反制美貨」！不過，也有另一派網友認為「字體顏色不一樣，台灣字體顏色跟日本一樣，台灣未定論論調，中國的都市字體是黑色的」，但也網友指出「台灣跟港澳字體一樣，被視為特別行政區台灣也是小寫， 日本菲律賓每個字母都大寫台灣跟港澳一樣只有第一個字母大寫」。

(中時電子報)