鄭捷伏法後檢追出一筆遺產 金額少的可憐

2018年08月11日 08:57 中時電子報 張國欽

殺人魔鄭捷2014年5月21日在台北捷運板南線，持鈦鋼刀隨機刺殺乘客，造成4人死亡24人輕重傷慘劇，2016年4月22日槍斃伏法。民事賠償部分，新北地院2015年8月判決鄭捷須賠償死者潘碧珠家屬3人及7名傷者共3091萬餘元，高院也在2016年1月判決鄭捷須賠解青雲等3死者家屬共6人及2名傷者6139萬元確定，合計賠償金近1億元。

新北地檢署犯罪被害人補償委員會，2014年先賠付4名死者家屬被害人補償金共855萬餘元，隔年對鄭捷提出支付命令求償，經2年多追債，終於查到鄭捷有一筆活存暨信託基金遺產，但金額只有37萬多元，甭說近億元的受害人賠償，連還給新北地檢署代付的855萬補償金也不夠。

因鄭捷父母已拋棄繼承，日前檢方向新北地院聲請選任鄭捷律師黃致豪擔任遺產管理人獲准，未來將進行為期1年的公示催告，一旦確認該筆遺產無人繼承，就會追討這筆基金抵償檢方墊付的被害人補償款。

律師林俊峰表示，這是現實的無奈，國家支付被害人補償金後，雖可依《犯罪被害人保護法》對犯罪行為人或其他應負賠償責任者提訟求償，但往往查無財產或遺產，最後就算勝訴，實際上也無法全部拿回墊付補償金

不過，任何鄭捷案的死者家屬、傷者，只要對鄭捷提出民事求償勝訴確定，並持有「債權憑證」，也可出面要求分配這筆37萬餘元遺產，屆時法院將按請求人各別持有比例，進行遺產分配。

(中時電子報)