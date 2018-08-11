六分局辦理107年度民防西屯區中隊常年暨幹部訓練

2018年08月11日 09:25 中時 陳世宗

台中市警局第六分局為提升協勤人員協勤知能、統一觀念作法、培養工作默契，強化民防及治安能量。召集西屯區民防中隊全體成員配合年度定期組訓，於日前在該分局四樓禮堂辦理107年度常年暨幹部訓練。

警方指出，這次訓練併民防大隊，區分為常年訓練及幹部訓練，全體成員實施常年訓練4小時、小隊長以上幹部則實施8小時訓練，民防大隊部及西屯區中隊所屬西屯、何安、市政、協和、永福、工業區等分隊，共211人全員準時到訓。

首先由民防大隊長林慶芳講授「領導與統御」，並編排「全民國防教育」等民防相關組訓課程。另由大隊長林慶芳與中隊長何依坤，率小隊長以上幹部59人前往新光三越捐血車響應捐血公益活動。

分局長陳武康於年度工作重點提示中，除闡述當前首要警政工作「安居專案」、「青春專案」的重要性外，特別表示感謝民防人員利用時間不辭辛勞，協助本分局同仁執行ATM詐欺車手埋守勤務，共同打擊罪犯，遏止詐欺(車手)案件發生，為維護西屯區治安而努力。

警方強調，本次民防組訓會場布置活潑、課程內容編排豐富、參訓人員全數準時到訓，警政署督導官吳警務正亦到場督導，並大力讚揚肯定本市民防團隊向心力及落實組訓工作，有效地鼓舞民防團隊士氣。

(中時 )