NBA》美媒評選新季最爛補強 安森尼居冠

都還沒跟火箭簽約，安森尼已被評選最爛補強。(美聯社)

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中時電子報

《ESPN》針對新球季各隊補強狀態做出評選，儘管火箭到現在都還沒正式跟「甜瓜」安森尼簽約，《ESPN》仍把安森尼列為最爛補強球員第1位，徹底表達看衰安森尼在火箭的前途，至於排在第2與第3的分別是霍華、賈巴利帕克。

就算安森尼已從非洲做完慈善活動返美，目前人在紐約進行加強自主訓練，包含拓荒者麥科倫、尼克坎特、老鷹崔楊、魔術班巴等人也都一起訓練，但安森尼就是不肯在火箭合約上簽字，令人不禁懷疑他到底在猶豫什麼。

但在《ESPN》做出新季最爛補強評比，安森尼拿下總分61分、第1名選票27.2％排在首位，《ESPN》給的理由是，34歲的安森尼已無過往績效，且跟火箭總教練丹托尼曾在尼克有過一段「黑歷史」，難免擔心兩人合作關係很差。

至於新季加盟巫師的「魔獸」霍華，則拿總分46分、第1名選票18.1％排在第2爛的位置，其實並不意外，上季他在黃蜂雖有復活跡象，卻在休息室內的名聲欠佳，甚至謠傳他在破壞球隊內部和諧，看來巫師新球季有得亂了。

在《ESPN》這份最爛補強排名中，還有跳槽湖人的史蒂芬生與隆多，以及加盟暴龍的里歐納德，就連被籃網交易到老鷹的林書豪，與他的新隊友崔楊也各拿下1分，看來外界確實相當不太看好老鷹在新球季的未來。

(中時電子報)

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