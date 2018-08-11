樂器工廠搭花博熱潮 開發「石虎」拇指鋼琴

2018年08月11日 12:51 中時 王文吉

音樂城市工廠開發「石虎」卡林巴琴，將在台中世界花博3大展館紀念品區上架銷售，有3款、4種材質。（王文吉攝）

琴身雷射雕刻呈現樂虎跳花舞、來虎追蝴蝶。（王文吉攝）

卡林巴琴簡單易學，號稱1分鐘就能學會。（王文吉攝）

台中港酒店推出花博主題套房，早鳥優惠4000元有找。（王文吉攝）

台中港酒店備品也設計花博款式。（王文吉攝）

福容大飯店推出花博全包式假期，詢問度很高。（王文吉攝）

2018台中世界花博將於11月登場，市府預估可吸引超過800萬參觀人次，許多企業紛紛搶攻花博商機。音樂城市工廠開發「石虎」卡林巴琴，將在3大展館紀念品區上架銷售，台中港酒店推出早鳥花博優惠，主題家庭房4千元有找，福容大飯店則推出花博全包式假期，預計9月開放訂房，消息一出，詢問電話就接到手軟。

為搶搭花博順風車，音樂城市工廠開發3款「石虎」卡林巴琴，木質琴身雷射雕刻石虎家族成員，虎爸、虎媽、樂虎、來虎、歐米馬等分別彈手風琴、拉小提琴、跳花舞、追蝴蝶等。負責人鄭啟富表示，在與花博營運團隊洽談後，已通過初審，預計在3大展館紀念品區銷售。

卡林巴琴音色清亮悅耳，達人張元瑞彈奏花博主題曲《請聽》，展現精湛滑音技巧，他說，「卡林巴琴1分鐘就能學會，不怕3分鐘熱度」，最中央是Do，左起是Re、右起是Mi，左右依序發出不同音階，和弦類似吉他，只要有簡譜就可彈奏，號稱是最好上手的樂器之一。

為搶食花博的住房商機，台中港酒店推出早鳥花博主題套房住房優惠，家庭房型1晚4000元有找，並搭配木匠兄妹木工坊，推出石虎存錢筒、與花有約組子杯墊等親子DIY活動。

福容大飯店推出花博全包式假期，內容包含雙人房一泊二食、摩天輪、探索樂園及花博門票等，還加贈「旅客貼心包」，有扇子、濕紙巾、貼足布等，讓旅客放心逛花博，預計9月開放訂房，消息一出，電話就接到手軟，尤其跨年4天連假，許多北、高的旅客早早來電洽詢。

(中時 )