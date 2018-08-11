壓垮張紫妍原因爆出！被迫結紮「方便無套進入」

2018年08月11日 10:00 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓女星張紫妍2009年含恨自殺，並留下長達2000頁的遺書，指控經紀公司老闆逼迫她陪睡，不僅連母親忌日也得陪睡，甚至被爆她被下藥方便尋芳客「三門齊開」，現在更有人出面爆料，指稱讓張紫妍最終受不了選擇自殺的最後一根稻草，是她被逼迫結紮，終生不能懷孕，惡老闆行徑令人髮指。

張紫妍案追溯期已在本月4日截止，但結局令人遺憾，全因涉有重嫌的眾多嫌犯均因證據不足無法起訴，唯一被判刑的經紀公司老闆，也僅被輕判一年。讓張紫妍地下還是不得安息，而現在又有女星出面爆料，透露壓垮張紫妍最後一根稻草的，是她被逼迫去做結紮手術，方便尋芳客「無套」進行性交易，這讓張紫妍終生無法生育，她做完手術沒幾天就選擇走上自殺絕路。

不過其實張紫妍期間也都曾報案，但執法人員卻對於該說法不是那麼相信，甚至以輕佻態度要她講述被性侵的過程，就連一名施暴者，也因妻子是檢察官，最終把案件壓下來；讓張紫妍最終因內心承受不住如此不堪壓力，選擇了結生命。

而把張紫妍推入火坑的經紀公司老闆，在被逮捕後也說，是看張紫妍這麼聽話，才會進一步要她做更多服務，更說張紫妍第一個接客的對象知名遊戲公司大老闆，讓不少網友聽了都相當不滿。

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(中時電子報)