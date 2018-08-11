蚵仔炒麵3碗要價500元 一看碗內網罵：他X根本墾丁2.0

2018年08月11日 10:27 中時電子報 林毅

炒麵看起來不難吃，但誰想得到一碗竟要166 (圖／翻攝自爆廢公社)

原PO將炒麵倒出來後，發現一碗大概只有5到6顆鮮蚵 (圖／翻攝自爆廢公社)

蚵仔炒麵一碗竟要價166元？男網友在臉書「爆廢公社」PO文控訴，表示自己去台中向上路某店家買3碗蚵仔炒麵，結帳時掏了一張500元鈔票給老闆娘，沒想到老闆娘竟然回「500剛好不用找了！」，讓他當場楞在原地。

網友打出事發經過，表示自己點了三份蚵仔炒麵，老闆娘則回「我們是烏龍麵+鮮蚵下去炒可以嗎？」，聽到後原PO問：「那一份炒麵是多少錢」，老闆娘回80元。

原PO當下心想價格合理，於是便照預定點單，過了15分鐘看到三碗炒麵在裝袋了，便上前掏出500鈔票付款，等老闆娘找錢。沒想到老闆娘收下500鈔票後，竟說了一句「500剛好不用找了」，讓原PO傻在原地，問說「不是一份80嗎」，老闆娘表示，炒麵80元，不過鮮蚵一盤260，已經分別加在炒麵內所以是240+260=500元。

原PO付完錢回家打開蓋子一看，一份炒麵大概就5到6顆鮮蚵，以前吃類似的大概都在75到90元，如今這樣一碗要166元，實在不是滋味，不知道是不是自己沒溝通好，又或是現在蚵仔成本很高，15、16顆要260元。

網友看到後還是忍不住開罵，替原PO抱不平：「他X的，這根本墾丁翻版」、「人生第一次聽到蚵仔麵的蚵仔要另外加錢，長見識了」、「台北市的知名蚵仔煎一盤70，裡面的蚵仔比你這碗還多一倍」、「貴死了，老闆娘超坑啊」、「這老闆娘道行很高啊，話術不得了」、「快公布店名，我不想受害啊」。

(中時電子報)