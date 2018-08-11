MLB》兔子1號、305先生 大聯盟球員秀奇怪綽號

印地安人投手比柏(右)綽號「我不是小賈斯汀」。(美聯社資料照)

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中時電子報
國民薛爾瑟的右眼是藍色的。(美聯社資料照)

棒球員綽號千奇百怪，如同中華職棒有類似活動，大聯盟也將延續去年受好評的8月球員周，於台灣時間25日至27日的比賽讓球員穿上綽號球衣，到時候球迷可以一睹球星的個人風格稱號。

有些球員平常的綽號就很有名了，比如洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)就是JUDGE，「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)就是THE MISSILE，大都會「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)就是THOR，道奇「怪物」柳賢振就是MONSTER，國民「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)就是BLUE EYE(他雙眼左棕右藍)。

天使大谷翔平就是SHOWTIME，洋基田中將大則是TANAKA TIME(田中時間)，馬林魚陳偉殷沒有新的綽號，繼續使用諧音的「秤重」WEIGH-IN。

遊騎兵秋信守去年叫做TOKKI-1(韓語的兔子1號)，隊友瓦托(Joey Votto)則是TOKKI-2。瓦托曾形容秋信守就是兔子，他自己像狗一樣永遠追不上兔子，秋信守說那不就是TOKKI嗎，所以兩人都變成TOKKI了。後來瓦托轉去紅人，秋信守換回了韓語字母當綽號。

最有趣的還是印地安人投手比柏(Shane Bieber)，綽號叫NOT JUSTIN，因為Bieber就是有名的小賈斯汀(Justin Bieber)。一般人看見比柏怎能不想到小賈斯汀呢，所以比柏早就習慣就搶在對方開口之前先說了「你好我叫比柏，我不是小賈斯汀！」最後NOT JUSTIN就成為他的綽號了。

比柏的隊友阿隆索(Yonder Alonso)綽號MR.305，305是邁阿密的區碼，他其實是古巴人，跟很多同胞一樣在多年前逃亡到邁阿密。所以「305先生」其實就是「邁阿密先生」。

(中時電子報)

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