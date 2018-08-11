登機到起飛等好久？這家航空公司用「45度停機」完解

達美航空用45度停機的妙點子，解決從登機到飛機起飛太過漫長的困擾。(美聯社資料照)

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中時電子報
/綜合報導

從登機到飛機起飛的漫長等待，常令搭機乘客感到不耐，其實這也是航空公司的痛點，因為如果能節省一點時間，航空公司就能提高準點率，讓乘客準時抵達目的地。為此，美國亞特蘭大機場一群客服人員想出妙點子，讓機身與候機室落地玻璃窗呈45度，讓達美航空成功縮短這段讓乘客動彈不得的時間。

天下雜誌報導，在亞特蘭大機場，一架架飛機停在登機門前的畫面，它們都是機鼻朝著玻璃，駕駛艙面向旅客，機身與玻璃呈90度。停機90度意味著，當登機完成、機門關閉後，大拖車（Big Tug）才會將飛機推出停機位置，接著飛機經常要整個調頭，才能面向滑行道，接著飛行員啟動發動機，讓飛機慢慢就起飛位置。

達美客服人員和地勤在看了幾千次飛機起飛過程，他們突發奇想，「如果讓機身與候機室落地玻璃窗呈45度」，也許可以濃縮「飛機從登機門調頭」的時間。

達美航空公關經理湯馬斯（Michael R. Thomas）表示，這麼做節省了鄰近登機門彼此互等的時間。亞特蘭大機場的班機起降量非常大，每節省一點時間，都會造成巨大影響。

湯馬斯解釋，停機45度的方法很簡單，可以達到這3個效果。首先，要讓飛機整個調頭，通常需要讓飛機倒退、停住，然後轉方向、再繼續推。但如果飛機與航廈建築本來就呈45度，那麼大拖車只要直接把飛機向後推即可。再者，這樣飛機也可以早一點啟動發動機，而不用等到做完90度的轉身後再啟動。第三，飛機停90度，代表鄰近的登機門飛機會彼此阻礙。可是如果停45度，就可以有多架大拖車同時作業，而不會彼此阻擋。

湯馬斯說：「外行人可能會覺得這是芝麻蒜皮的改變，但這真的很高竿。」

(中時電子報)

文章來源：航空公司的痛點 旅客的痛苦 他們解決了

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