獨／偶像劇導演驚爆「封殺」2男女演員

2018年08月11日 10:48 中時 洪秀瑛

兩人拍這檔戲，進步很多。（三立提供）

子閎。（三立提供）

導演郝心翔教戲。（三立提供）

郝心翔是公認的快手導演。（三立提供）

辦公室內部場景從零到有。（三立提供）

租下獨棟的房子當葉星辰劇中的家及三明治店。（三立提供）

張立昂劇中的家是借民宿拍攝。（三立提供）

張立昂拍攝三立、台視週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》，在片場和女主角葉星辰常陷入卡詞窘境，曾被導演郝心翔罵翻。談起首次合作的演員們，郝心翔透露，最嚴重一次是嗆張立昂和葉星辰「如果一直卡詞沒準備好，明天就不用來了」，他當時因此撤班，葉星辰自此被嚇得每天上妝前就先問化妝師「導演今天心情怎麼樣」，張立昂也透過APP軟體做功課，克服記不住台詞的心理障礙。

張立昂先前被周刊拍到醉酒模樣，郝心翔說：「他拍這檔戲壓力太大，殺青酒那晚喝多了才這樣。」他知道張立昂一直想突破記不住台詞的罩門，所以在手機軟體內輸入對戲演員的台詞，然後自己對著冰冷的手機對戲練詞，每天靠這方法在房裡做功課，郝心翔笑稱：「還好已經拍到後期，如果還在前期，他會死得很難看。」同劇的郭彥甫也不斷被導演狠K，郭彥甫形容拍這檔戲簡直到了「堂口」一樣。

38歲的郝心翔，學生時期唸的是電子工程相關科系，透過朋友介紹接觸娛樂圈，剛入行時曾帶過何潤東、陳怡蓉、邱澤、沈建宏等，當了全天候的藝人「褓母」。後來轉幕後學習製片、統籌等拍片工作，接觸各行各業不計其數，發現對「導演」這職位特別有興趣，於是將觸角延伸到影像構圖拍攝。

郝心翔近年執導的《我的寶貝四千金》、《戀愛鄰距離》、《後菜鳥的燦爛時代》、《獨家保鑣》等偶像劇都是收視保證，他過去導戲溫和，這次卻「轉性」，自嘲像流氓般的猛譙年輕演員們，原來背後有原因。

多年前他曾遇過2個難搞、態度差的男女演員，男演員不但常遲到、不排戲、拍戲空檔手機還不離手，女演員說謊成性、還嫌配角演員小咖，「我不知道當時怎麼拍完那部偶像劇的，那次之後就決定要做一部不被欺負的戲」。

他直言那部戲的男女演員已在他永不錄用「黑名單」中。所以這次他「硬起來」，開拍前先對年輕演員們下馬威，並且訂下「不准卡詞」的遊戲規則，「演員背好台詞是最基本要求，不要犯了我的大忌」。

《三明治女孩的逆襲》本週日（12日）晚上10點完結篇，觀眾期待男女主角是否終成眷屬的同時，向來擅長挖掘及觀察演員特質的郝心翔，透露當初挑選3位演員的祕辛。他提到，張立昂有一雙無辜的「小狗眼」最特別，個性善良、態度好，有機會一定會再找他合作；子閎雖然看起來很屁卻聰明，懂得運用細微眼神、呼吸節奏、臉部小肌肉傳達出內心壓抑情緒，細膩表演讓他印象最深刻，「若沒走偏，他會是台灣非常好的後起之秀」。

葉星辰曾被郝心翔笑虧是拍過最醜的女主角，郝心翔也說得直白：「因為她又土又黑又不漂亮，這樣比較像『人』，不是很多偶像劇中那種看起來很美、可遠觀不可褻玩的女主角，當初要拍這部戲的時候，設定所有的演員都要是『人類』。」意指主角要貼近生活，而不是每個家裡比有錢、活在夢幻世界裡的非人類；他這次特別要求演員必須丟本演戲，他自己也挑戰不同拍法，包括運鏡、燈光設計等，獲得好評。

(中時 )