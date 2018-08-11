賴清德：台灣經濟已走出停滯 孫大千5點白話文打臉

行政院長賴清德。（報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

國發會昨報告「2018 經濟情勢回顧及展望」，行政院長賴清德表示，近兩年台灣經濟已走出停滯。國民黨前立委孫大千今天痛批，明明國發會報告顯示，「下半年經濟成長較上半年轉緩，出口動能也趨緩。」賴清德硬是要用一大堆令人無感的數據來強調，「台灣經濟已走出停滯」，這就是標準的「報喜不報憂」！

行政院會昨天由國發會報告「2018 經濟情勢回顧及展望」，報告中提及，今年6月景氣燈號轉呈黃藍燈，製造業及非製造業廠商對未來6個月的景氣狀況看法轉趨審慎，景氣復甦要加把勁；在經濟預測部分，主要機構均預期，下半年經濟成長較上半年轉緩，出口動能也趨緩，內需將是驅動下半年經濟的主要引擎。

孫大千今早在臉書貼文指出，國發會報告的內容用白話文解釋，就是告訴大家「台灣下半年的經濟不太妙了」，賴清德硬是要用一大堆令人無感的數據來強調台灣經濟已走出停滯。

針對賴清德說，台灣股市站上萬點已逾14個月。孫大千質疑，真正賺到錢的是外資法人還是投資大眾呢？至於賴說「今年上半年經濟成長率達3.16%，已連續4季達3%以上」，孫大千則問，為什麼大多數民眾的薪水都沒有動靜呢？為什麼還要我們自己去找老闆要求加薪到4.8K呢？

孫大千並指出，賴清德不斷吹噓的「五加二產業創新計畫」到底拿出了什麼具體成果？現在滿街都是的夾娃娃機不會就是其中的要角之一吧？賴一再表示，「企業獲利也逐漸轉佳，經濟表現亮眼。」那麼可不可以考慮重修勞基法，「把你們當時出賣勞工朋友所拗走的休假，還給他們呢？」

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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