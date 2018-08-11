嘉義》嘉市長藍營鬧分裂 吳敦義：不要有壞心肝

2018年08月11日 10:50 中時 鄭舲

國民黨嘉義市長選舉鬧分裂，嘉義市議長蕭淑麗脫黨參選嘉義市長，還嗆「吳敦義不倒，國民黨不會好。」國民黨主席吳敦義今出席肝病防治學術基金會24週年慶活動時回應，蕭淑麗「講這種話沒有道理」，蕭沒有參與民調，當然就是提名民調比較高的黃敏惠，大家都是公平的，「不要有壞心肝比較重要。」

吳敦義說，嘉義本來就是經過民調處理，地方也反應過，黃敏惠是優秀的前任市長，大家覺得應該提名她。其實蕭淑麗在今年1月10日也曾到中央黨部反應，她做了議長，希望能當市長，「我跟她說如果她參與公平協商，跟李允傑、黃敏惠3個人一起去跟涂醒哲做民調，透過溝通協商公平產生。」

吳敦義說，那天因為中常會邀請前總統馬英九講述蔣經國生平，下午2點他就離開了，當天談了以後彼此至少都知道彼此的立場，所以蕭淑麗沒有參與民調的過程，當然就是提名民調比較高的黃敏惠。吳敦義強調，「我們沒有任何虧欠人家，都是公公平平的，今天是到好心肝門診中心，大家要有好心肝，不要有壞心肝比較重要。」

前總統馬英九今也同台出席肝病防治學術基金會24週年慶活動，離開時媒體追問馬英九，蕭淑麗說「吳敦義不倒，國民黨不會好」？馬英九回頭笑著說：「沒這回事！」

吳敦義離開會場時，媒體問到，跟馬英九互動還好嗎？吳敦義笑回「當然非常好！一向都非常好！」媒體又問會不會擔心分裂影響選情？吳敦義連聲說「不會不會不會」，就轉身離去。

(中時 )