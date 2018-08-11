渡盡劫波兄弟在 連勝文挺丁守中 強調要打好網路戰

圖／丁守中辦公室提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長選戰激烈，台北市長參選人丁守中昨天拜會昔日對手、國民黨中央委員連勝文，化解兩人心結，同時針對台北發展新創、創業、創投等青年政策交換意見。連勝文不但引用魯迅詩句「渡盡劫波兄弟在」，為丁守中加油打氣，也強調丁守中一定要加強網路戰力，即時回應澄清，並結合青年感興趣的議題與節目形勢，爭取更多網民理解與支持。

圖／丁守中辦公室提供

連勝文並分享了他與丁守中的合照，包括中常委李德維、辦公室發言人錢震宇，以及受封「國民黨林志玲」、日前才幫丁守中拍攝網路募款廣告的游淑惠等連家班成員都一起合影，力挺意味濃厚。連勝文也說丁守中對台北未來的規劃，絕對是解決現實世界中各種困難問題的寶物，也遠遠勝過任何只能活在虛擬世界中的人物；明顯在暗諷台北市長柯文哲。

丁守中則表示，他與連勝文聊了很多青年政策問題，包括台北怎麼推動創新、創業、創投、招商引資，尤其在鼓勵高科技創業方面，兩人都同意未來市府應給予大力支持，並成立相關合作平台。

選舉方面，丁守中也說，連勝文有特別提到網路活動以及即時回應等機制，以杜絕造謠或穩路假訊息，同時爭取更多網民理解與支持，其他包括如何結合網紅、網路直播或年輕人喜歡的節目，連勝文也提出許多建議，並提醒網路新聞的重要性，競選團隊未來也會持續加強。

(中時電子報)

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