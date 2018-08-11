美商務部長羅斯 遭控挪用前公司36.8億中飽私囊

高齡80歲、現任美國商務部長羅斯遭踢爆挪用前公司高額資金。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，現任美國商務部長羅斯（Wilbur Ross），入閣前曾擁有私募企業羅斯公司（WL Ross & Co.），遭前員工指控、透過向投資人收取不合理費用等多種理由，竊取高達1.2億美元（約36.87億台幣）的金額入私人口袋。而羅斯也曾被美國證券交易委員會（SEC）以涉嫌詐欺或誤導投資等原因開罰，但他本人對此一傳聞是嚴正否認。

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羅斯先前向最先「踢爆」的《富比士》雜誌（Forbes）發出聲明稿自清，他強調「不只證交會沒有、也從未有任何一個機構，對我提出類似與相關的指控，這些報導都是空穴來風！」而商務部稍後也做出回應，他們認為雜誌的說法是「未經核實、帶有影射性質的謠傳」，政府仍非常信任羅斯部長的聲望。

新任美國商務部長羅斯（圖右）與妻子希拉蕊·基爾（圖左）出席川普在佛州的宴會。（圖/美聯社）

這名現年80歲的投資大亨，1937年出生於紐澤西州一個富裕家庭，父母是律師與教師，大學進入常春藤名校耶魯大學（Yale University）就讀，畢業後進入華爾街（Wall Street）工作，並同時取得哈佛大學商學院（Harvard Business School）的商管碩士（MBA）學位。

早在1970年代中期，羅斯就已經是美國知名的破產顧問，在累積一定財富後，於2000年砸下4.4億美元（約135億台幣）成立自己的律師事務所，以此為起點開始一連串企業破產和整併的業務，也曾協助美國「鐵鏽區」礦業工人免於破產和失業。

羅斯個人感情生活也相當精彩，第二任妻子是紐約前副州長貝特西·麥考伊（Betsy McCaughey），兩人結縭5年，最後在她競選大敗而離婚，甚至還爆料當初結婚是一種利益交換的脅迫。羅斯隨後在2004年與社交雜誌主編希拉蕊·基爾（Hilary Geary）結婚。

(中時電子報)

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