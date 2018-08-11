徐國勇巡視台中市警局 重申選舉維安不容許黑幫介入

2018年08月11日 11:18 中時 馮惠宜

內政部長徐國勇（左一）11日上午到台中市警察局訪視。（馮惠宜攝）

內政部長徐國勇（左一）11日上午到台中市警察局訪視並與內外勤幹部面對面溝通。（馮惠宜攝）

內政部長徐國勇11日上午到台中市警局訪視並與幹部座談，他表示年底選舉到了，選舉維安尤其是制暴與賄選部分要請警察朋友多費心，並重申絕不容許幫派假借政黨等合法團體名義，從事非法活動，尤其是破壞治安、破壞選舉。

徐國勇11日上午到台中市警察視察，除了聽取警察局長楊源明的工作簡報外，也與內外勤幹部面對面溝通，期勉各警察局都能加強緝毒與選舉期間制暴與反賄選。

他也重申對毒品零容忍，在警察同仁辛苦下，毒品問題已經壓抑下來，近日從刑事局、各地警分局都陸續破獲大宗毒品案；而且台中警察更是表現良好，重大刑案全部都破案，迅速的破案就是治安的保證。

徐國勇也說，年底選舉的查察賄選與防制暴力工作也是警察機關當前重點工作，並在會中期勉警察局務必做好年底的選舉查賄與制暴丌作，以淨化選前治安。

他也強調，政府絕不容忍幫派假借政黨、政治團體或者宗教等等合法團體名義從事非法活動，尤其是破壞治安、破壞選舉，這部分警政署等相關機關都掌握了相關情資，也有相關防制措施，請國人放心，治案單位會嚴密監控與處理。

(中時 )