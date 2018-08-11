心導管手術為醫院帶來上億產值 安南醫院成立心血管中心。

2018年08月11日 11:18 中時 程炳璋

台南市立安南醫院心臟內科主治醫師李聰明4年前成立「心血管疾病照護小組」，每年進行的心導管手術為醫院帶來1億5000萬產值，且獲「急性冠心症照護品質認證」肯定，中國醫藥大學附設醫院董事長蔡長海賞識團隊，11日將小組提升為「心血管中心」。

李聰明是南台灣心導管手術權威，他4年前加入安南醫院成立專屬的「心血管疾病照護小組」團隊，帶領8位醫護成員，每年進行約1200例的心導管手術，創造上億產值，獲得蔡長海賞識，不但身兼副院長，更專責「心血管中心」業務。

安南醫院建立「心血管中心」後，擴大各科橫向聯繫，將可提供狹心症病人在任何一個治療階段，都可依其症狀接受最好的治療。照護成員各司其職。

院方心臟內、外科提供全天候服務，主治醫師及心導管室工作人員24小時待命，一有心血管疾病急診入院，皆能隨時執行緊急心導管介入治療及協助緊急病人進行心臟血管手術。

安南醫院心臟內科在心肌梗塞（STEMI）的緊急心導管介入術方面，手術時間小於90分鐘的比例近乎100％。成績是全台最快，在國際上也名列前茅。獲得醫策會「急性冠心症照護品質認證」的肯定。

「只有更好，沒有最好」，安南醫院「心血管中心」成立後，持續以救人救心為宗旨，對胸痛病人提供「24小時胸痛中心」服務，並設有個案管理師，加強醫病之間的衛教與溝通，提生病人滿意度。

(中時 )