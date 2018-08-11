老千佯裝買車買房 騙業務員上酒店詐財遭判刑

老千上酒店騙吃騙喝又詐財，遭台中地院判刑1年2月。（本報系資料照片）

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中時

44歲黃姓男子已有5案詐欺前科，自105年6月起近年內，又佯裝購車及購屋，邀約桃園及高雄多處汽車銷售中心及房仲業務員，到酒店、KTV喝酒商談購買，見業務員及服務生等人配戴價值不斐的精品就藉口試戴，未付消費款項趁機落跑，還騙走價值5萬到32萬元不等多件名錶、金項鍊，先後有8人遭詐騙。台中地院依詐欺罪判刑1年2月、可易科罰金。全案仍可上訴。

黃男因詐騙案服刑，在104年9月假釋出獄，保護管束至105年8月間期滿。判決書指出，黃男自105年6月間起就假藉購車及購屋，先後到桃園、高雄等多家汽車銷售中心及房仲，認識業務人員後就詐稱招待到酒店及KTV喝酒，商談購買事宜。

黃男邀黃姓汽車業務員到酒店消費，詐稱身上無現金，為取信黃交給1張提款卡，並請黃代墊酒店消費的2萬多元，兩人再轉到另家酒店續攤，黃男趁業務員已爛醉落跑，再閃掉酒店消費的2萬多元。

黃男故技重施邀姚姓汽車業務員到酒店包廂喝酒，見姚戴1條價值約7萬元的金項鍊，佯稱借用試戴，到手後就假藉講電話離開包廂落跑。黃男另邀約名林姓汽車業務員到KTV喝酒，見蔡姓服務生戴價值約3萬元的金項練，也以試戴為由騙到手，未付消費款項就匆匆離開現場。

黃男在短短的不到1年就詐騙8人得手，其中，桃園1名房仲業務員配戴價值32萬元的沛納海廠牌名錶到卡拉OK包廂赴約，黃男也以試戴為由，到手藉口要講電話，離開包廂遲遲未歸，房仲打電話給黃都沒人接才知受騙。

(中時 )

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