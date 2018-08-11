第三方警政擴大打擊犯罪 汽車旅館逮毒蟲

第三方警政擴大打擊犯罪，汽車旅館逮毒蟲。(呂筱蟬攝)

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呂筱蟬
第三方警政擴大打擊犯罪，汽車旅館逮毒蟲。(呂筱蟬攝)

桃園平鎮警方11日凌晨執行青春專案擴檢時，除了在汽車旅館內查獲毒品通緝犯及高純度安非他命毒品外，另結合第三方警政單位教育、社會、都發、衛生及環保局，聯合稽查轄內網咖、酒店及其他八大場所，查獲有容留青少年及公共場所吸菸等違法情事，以多管道肅清、壓制轄內易滋生犯罪場所。

平鎮派出所所長林信雄表示，運用跨機關合作的「第三方警政」策略，是當前各公務機關結合的首要任務，桃市警方責成各分局員警就轄內「幫派組合圍事或投資經營」、「易滋生毒品犯罪」及「其他有治安顧慮」之營業場所，結合市府各局處針對行政不法執行罰鍰、停業、歇業、撤照及強制拆除等立即行政措施。

11日凌晨0時許，平鎮警方多組臨檢網兵分多路在全區執行青春專案擴檢及保護青少年專案措施，在轄內幾處網咖查獲有容留青少年及青少年抽菸等違規情事，立即交由市府相關局處開罰，另警方在汽車旅館內也逮到一對37歲的黃、張姓毒鴛鴦，黃姓男子除了與張姓女友在場吸毒、持有6公克安非他命毒品外，黃男也是桃園地方法院發布的二案毒品通緝犯，訊後除解送黃男歸案外，張姓女友也一併移送法辦。

「過去警方只做份內的事」的傳統思維已經過去，目前推出的「第三方警政」專案就是要一併揪出其他違法部分、掃蕩犯罪溫床，包括幫派圍事、投資或經營處所，如酒店、夜店、卡拉ＯＫ等聲色場所，還有常開毒趴的旅館，和涉及色情的養生館、容留青少年的網咖，均列為目標，全力動員整體公部門力量來穩定治安。

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(中時 )

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