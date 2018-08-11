擬購神盾與F-35A 日國防預算飆破1.5兆創新高

2018年08月11日 11:30 中時電子報 李靖棠

據朝日新聞報導，日本防衛省日前提出明年度（2019）國防預算報告，向國會要求編列約5.4兆日圓（約1.5兆台幣）、足足比今年的5.19兆日圓（約1.44兆台幣）高出2,000億日圓（約554.3億台幣）以上，讓日本國防預算再創新高。報告中顯示，日本來年期望從美國添購多款軍事設備，包含陸基版本的神盾防空系統（Aegis Ballistic Missile Defense System）以及增編新型F-35A匿蹤戰機（F-35 Lightning II）的預算。

第二次安倍政府上台後，從2013年開始、連續6年增加國防預算金額，往年的兩大憂慮來自於北韓與中國大陸；可雖然金正恩（Kim Jong-un）已選擇與美韓進行和平談判，但日本政府仍不改方向，於6月份內閣會議時定調、在健全財政基礎下持續強化防禦能力。然而，明年度預算大幅增加主因，實際是佔4成比例、約2兆日圓（約5,500億台幣）額度的美規軍事武器採購費用，為迎合川普（Donald Trump）的「美國第一」政策和穩固美日安保同盟做出的「犧牲」。

日本海陸空三方聯合的飛彈防空系統。（圖/日本防衛省）

F-35匿蹤戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

預算採購項目中，抵禦北韓彈道飛彈之用、神盾防空系統將增購2組，預估將耗費2,679億日圓（約742.5億台幣）；而F-35A戰機部份，今年度編列785億日圓（約217.6億台幣）向美採購6架，而亟欲讓戰機機隊汰舊換新的日本，決定來年持續擴編戰機預算，追加採購新型的F-35A戰機。

(中時電子報)