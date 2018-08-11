擬購神盾與F-35A 日國防預算飆破1.5兆創新高

日本擬添購神盾防空系統與F-35A戰機等多項美規武器，明年度國防預算飆破1.5兆台幣創新高。（圖/美國空軍）

友善列印
中時電子報

據朝日新聞報導，日本防衛省日前提出明年度（2019）國防預算報告，向國會要求編列約5.4兆日圓（約1.5兆台幣）、足足比今年的5.19兆日圓（約1.44兆台幣）高出2,000億日圓（約554.3億台幣）以上，讓日本國防預算再創新高。報告中顯示，日本來年期望從美國添購多款軍事設備，包含陸基版本的神盾防空系統（Aegis Ballistic Missile Defense System）以及增編新型F-35A匿蹤戰機（F-35 Lightning II）的預算。

服役50年仍強壯 美軍完成C-5M巨型運輸機升級
以陸海警為假想敵 日「海軍陸戰隊」將赴釣魚台

第二次安倍政府上台後，從2013年開始、連續6年增加國防預算金額，往年的兩大憂慮來自於北韓與中國大陸；可雖然金正恩（Kim Jong-un）已選擇與美韓進行和平談判，但日本政府仍不改方向，於6月份內閣會議時定調、在健全財政基礎下持續強化防禦能力。然而，明年度預算大幅增加主因，實際是佔4成比例、約2兆日圓（約5,500億台幣）額度的美規軍事武器採購費用，為迎合川普（Donald Trump）的「美國第一」政策和穩固美日安保同盟做出的「犧牲」。

日本海陸空三方聯合的飛彈防空系統。（圖/日本防衛省）

F-35匿蹤戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

預算採購項目中，抵禦北韓彈道飛彈之用、神盾防空系統將增購2組，預估將耗費2,679億日圓（約742.5億台幣）；而F-35A戰機部份，今年度編列785億日圓（約217.6億台幣）向美採購6架，而亟欲讓戰機機隊汰舊換新的日本，決定來年持續擴編戰機預算，追加採購新型的F-35A戰機。

(中時電子報)

文章來源：防衛費、最大の５．４兆円要求へ　陸上イージスなど計上

更多精彩新聞請見軍事頻道！
影》看清南海島礁軍事化 美不甩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。