酒測值0.52 童仲彥：喝了2瓶啤酒

2018年08月11日 11:29 中時電子報 張達智

北市議員童仲彥凌晨酒駕撞車 酒測值0.52

又是2瓶啤酒！台北市議員童仲彥今天凌晨酒駕自撞，酒測值高達0.52，被依公共危險罪嫌移送基隆地檢署。童仲彥坦承喝了「2瓶啤酒」，讓人忍不住聯想到行政院發言人谷辣斯，她曾因酒駕被判刑2個月，當時酒測值0.37，也是說喝了2瓶啤酒！

童仲彥今天凌晨2時許在基隆光華隧道出口，酒駕自撞停在路邊的車輛，儘管沒有人受傷，但酒測值高達0.52，被依公共危險罪嫌移送基隆地檢署，訊後請回。

童仲彥受訪坦承在台北跑攤喝了「2瓶啤酒」，然後開車到基隆找朋友，出了隧道路不熟，所以不小心撞上。但是「2瓶啤酒」這幾個字讓人覺得「似曾相識」，因為不久前行政院發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）被挖出酒駕判刑黑歷史，也是說她喝了2瓶啤酒！

谷辣斯2014年8月曾因酒駕遭判2個月有期徒刑，當時酒測值0.37，她宣稱自己只喝了2瓶罐裝啤酒，還睡了4小時才上路。不過有專家出來打臉，表示若按谷辣斯的酒測值，一般人至少得喝4瓶啤酒，當下才能測出這樣的數值。

酒測值與性別、體重、個人代謝率及是否經常喝酒等因素而有所差異，但一般而言，體重較輕的人和體重較重的人喝下相同的酒量，體重較輕的人體內酒精濃度一定較高。

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(中時電子報)