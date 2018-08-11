酒測值0.52 童仲彥：喝了2瓶啤酒

童仲彥步出基隆地檢署，坦承酒駕。（中天新聞畫面）

友善列印
中時電子報
北市議員童仲彥凌晨酒駕撞車 酒測值0.52

又是2瓶啤酒！台北市議員童仲彥今天凌晨酒駕自撞，酒測值高達0.52，被依公共危險罪嫌移送基隆地檢署。童仲彥坦承喝了「2瓶啤酒」，讓人忍不住聯想到行政院發言人谷辣斯，她曾因酒駕被判刑2個月，當時酒測值0.37，也是說喝了2瓶啤酒！

童仲彥酒駕自撞！公共危險罪嫌送辦

童仲彥今天凌晨2時許在基隆光華隧道出口，酒駕自撞停在路邊的車輛，儘管沒有人受傷，但酒測值高達0.52，被依公共危險罪嫌移送基隆地檢署，訊後請回。

童仲彥受訪坦承在台北跑攤喝了「2瓶啤酒」，然後開車到基隆找朋友，出了隧道路不熟，所以不小心撞上。但是「2瓶啤酒」這幾個字讓人覺得「似曾相識」，因為不久前行政院發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）被挖出酒駕判刑黑歷史，也是說她喝了2瓶啤酒！

谷辣斯2014年8月曾因酒駕遭判2個月有期徒刑，當時酒測值0.37，她宣稱自己只喝了2瓶罐裝啤酒，還睡了4小時才上路。不過有專家出來打臉，表示若按谷辣斯的酒測值，一般人至少得喝4瓶啤酒，當下才能測出這樣的數值。

酒測值與性別、體重、個人代謝率及是否經常喝酒等因素而有所差異，但一般而言，體重較輕的人和體重較重的人喝下相同的酒量，體重較輕的人體內酒精濃度一定較高。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)

為載女友偷安全帽 保全員吃上官… 竹南警攔獲新興毒品送辦2男女　…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。