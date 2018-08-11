政大蔣公銅像已遷移 置於華興育幼院

蔣中正銅像遷移至華興育幼院 。(政大提供)

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旺報
政大中正圖書館的蔣中正銅像。（政大提供）

位於政大中正圖書館大廳的蔣公銅像，在政大校方經過1月5日第197次校務會議中，達成拆除遷移的決議後，校方已在本月8日執行遷移蔣公銅像，經數日整理，相關施工遷移業已完成，並移至華興育幼院擺放。

政大在昨(11)日晚間11點50分左右發出新聞稿，指出蔣公銅像已遷移至華興育幼院，「對此，本校表達誠摯敬意與感謝」。

政大表示，華興育幼院為蔣宋美齡夫人一手創辦之教育慈善事業，收容國軍遺孤、無力教養家庭子女、失親失依以及風災、震災專案、台北市低收入戶子女等需要幫助的孩子，摯盼社會各界尊重該院維持院童受教權益與安寧生活環境之初衷，並婉謝媒體採訪。

政大強調，回顧歷史，政大自民國16年於南京創校，民國43年在台復校，91年歷史中，從培養國家文官，到今天成為國內首屈一指、全科綜合的頂尖大學，培育出十多萬校友，在各領域成就非凡、貢獻卓著，都需感念當初創校的遠見，以及建立這所偉大大學秉持的教育使命，為政大今天的盛景打下穩健基樁。

政大提到，該校以黨務學校成立之初，由前總統蔣中正為首任校長，當時著名學者暨教育家戴傳賢、丁惟汾與陳果夫等為籌備委員，並延請羅家倫、曾養甫等輔以要職。創校時，北伐革命軍所需黨政及組織領導人才是政大的學生；訓政與抗戰時，政大師生在停課及復校時期，或參與政府建置大業，或投筆從戎以熱血報國。之後，政大改制為中央政治學校，丁惟汾轉任教育長，羅家倫擔任教務主任，為配合完整教育制度，積極延攬優秀教育人才。

政大指出，該校是在台復校的第一所國立大學，復校首位校長陳大齊以現代中國儒者風範與學養，為政大孕育濃厚學術氛圍，撐起人社領域繁花盛開的學術殿堂；自此，政大隨國家所需人文、法律、社會科學、商管、外語、科學等各類人才逐步發展，承擔領導國家建設的重責大業，今天，邁入創校92年，已居國內人文社科大學的龍頭地位。

(旺報 )

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