玻尿酸別隨便打！4大原則要留意 否則恐變下一個「冒牌生」

2018年08月11日 11:42 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

作家冒牌生（本名楊立澔）曾於臉書發文，打玻尿酸做隆鼻手術卻意外導致他毀容和右眼失明。玻尿酸一直以來是愛美族群的聖品，如今，它的副作用令人感到擔憂，想微整到底行、不行？

玻尿酸是人體本身與生俱來的物質，最主要功能能鎖住大量的水分，加強皮膚的保水能力，維持皮膚的彈性、滋潤度。然而隨著年齡的增長，玻尿酸含量會慢慢的減少，造成肌膚乾燥、缺水、產生皺紋等。

《異物反應才是常見的副作用》

注射玻尿酸雖號稱可以由人體吸收，然而，或多或少還是會殘存在體內，此外，經常注射也有較高的機率發生感染、異物反應，甚至位移的可能。林口長庚一般整型外科主任蕭彥彰指出，注射玻尿酸最常見的副作用為異物反應，如泛紅、發炎、感染等現象。

根據文獻報導，亦可能引起嚴重併發症——皮膚壞死、失明，機率從十萬分之一到千分之一的可能性。「微整前」一定要小心、再小心。

《注射正中線、少量、多部位 降低風險》

在施打玻尿酸，首先要消毒乾淨，而操作者的醫師一定要熟悉解剖位置，蕭彥彰說明：身體的正中線，含較少大血管分佈，如果偏離中線就有可能注射到血管內，引起栓塞，造成失明、中風的危險。

適合施打多少劑量的玻尿酸得因人而異，應以少量、多部位為原則，切忌貪多，否則會導致皮膚泛白、壞死。

《出現視力模糊、疼痛 應立即停止施打》

一旦發生嚴重副作用，眼睛的黃金時間為事後90分鐘，皮膚容許的時間較久為6～8小時。蕭彥彰提醒，副作用在施打的當下，就會立即出現反應，一但發生不適的狀況（如出現劇烈疼痛、視力模糊），病患一定要跟注射的醫師反應，做緊急的處理。

醫師應停止繼續施打，並在第一時間替病患注射「降解酶」，藉由高濃度降解酶滲透至栓塞血管來達到疏通目的，同時間將病人轉送至大醫院做進一步治療，如高壓氧治療、注射血管擴張藥物（PGE1）、抗生素等。

病人在等候送醫過程，可以做些什麼自救？針對視力模糊，蕭彥彰說：「按摩眼球，」在按壓、放開的過程中可以增加、降低眼壓，試圖將血栓沖離及增加眼內動脈血流。

在緊急處理過後，也不要馬上急著做清創或重建手術，應讓組織慢慢穩定、修復，通常需半年至一年，之後，在進行做進一步的治療。

《選擇皮膚、整外專科醫師》

目前，注射的玻尿酸大都是由動物組織提煉出來，單就玻尿酸這項填充物質而言，比起微晶瓷或永久性的雅得媚（Aquamid），它是相對安全又穩定的材質。

微整要好看，不要得不償失。民眾應選擇具有整型外科專科醫師或皮膚專科醫師，或許也不能百分百安全，卻是起碼的保障。

此外，應留意產品包裝，經衛福部許可的玻尿酸產品包裝上均有中文標籤，清楚標示產品名稱、許可證字號，封口處則有雷射防偽標籤，甚至有QR Code可供消費者掃描，查詢產品批號、核准時間等資訊，這些都是用來判斷玻尿酸產品是否合格的重要依據。消費者在接受玻尿酸施打療程前，都應請醫師現場拆封產品、裝置針頭等，才能確保產品品質的安全性。

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(中時電子報)