邵雨薇投球太給力 小樂險被球K

2018年08月11日 12:04 中時 洪秀瑛

陳大天（右起）、邵雨薇、小樂擔任開球嘉賓。（東森提供）

小樂練球。（東森提供）

邵雨薇投球姿勢滿分。（東森提供）

高孝儀（左）、方克偉（右）指導三人開球。（東森提供）

邵雨薇、吳思賢（小樂）、陳大天近來主演台視、東森新戲《愛的3.14159》，10日晚應富邦悍將棒球隊邀請，前往新莊棒球場擔任開球嘉賓，與球員高孝儀和方克偉一同為富邦悍將賽事開球。

邵雨薇擔任投手，吳思賢進行打擊，陳大天則是當起主審，並為現場球迷介紹悍將球員出場。3人也在中場驚喜現身觀眾看台區，送出親筆簽名的棒球和《愛的3.14159》周邊商品海灘球。他們一出場便引起觀眾瘋狂歡呼，也跑遍看台各處跟球迷互動，甚至還有粉絲為演員們設計應援口號，氣氛嗨翻天。

開場介紹球員時，陳大天1人分飾10角，從小哥費玉清、蕭敬騰到盧廣仲等人，每介紹一位球員就化身一位明星，超強的模仿功力讓全場觀眾為之瘋狂。陳大天笑說「這是我第一次受邀開球，所以有一種圓夢的感覺，但因為我還要介紹球員整個超緊張，看到大家反應很熱烈才鬆了一口氣，甚至有種來主持尾牙的錯覺，直到下場後一放鬆才開始腿軟、胃痛到不行」。

邵雨薇練球時，非常精準的投球給吳思賢，受到球員高孝儀誇讚很有天份。吳思賢還搞笑抱怨邵雨薇投球太狠，差點被球K到。沒想到正式開球時反而偏離軌道，被吳思賢和陳大天狠虧了一把。邵雨薇笑說，「可以站上球場親身體驗的感覺真的很好玩，才知道當棒球員真的不簡單。雖然我們看球員的動作都很流暢，自己體驗才知道有多難，我在練習投球的時候都覺得自己快閃到腰了」。

吳思賢說，「上次第一次投球的時候超緊張，這次跟邵雨薇、陳大天一起，而且改當打擊手，反而覺得很新鮮」。吳思賢上場前還跟球員討教什麼姿勢最帥氣，現學現賣，又撩袖子又舉球棒，但邵雨薇的球一投過來，又立刻閃得超遠，讓邵雨薇在旁看了笑到不行。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《愛的3.14159》。

(中時 )