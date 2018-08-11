《翻爆旺寵物》寵物精選特輯 萌到最高點

2018年08月11日 11:49 中時電子報 綜合報導

◎寄養變愛犬 旺仔晉升萌主

紅貴賓旺仔是游家的廚房管家，監控游媽媽的料理過程，等的不是美味的食物是菜，而是游媽媽不小心忘記關火的時候，也因為旺仔機靈的反應，一改媽媽對養狗的反對，讓寄養身分順利晉升成家中寵物，吃喝拉撒睡都有專人服務。

◎假日揪毛孩 運動瘦身當網美

假日帶毛寶貝出去玩拿好康！新北市動保處8月底前推出的3大主題活動，邀請民眾帶著毛寶貝到新北市的寵物公園或全國各地景點玩樂，除了陪伴毛寶貝運動顧身材，也幫毛寶貝拍下美照參加網路攝影比賽，得獎還可以拿空氣濾清機、自動掃地機器人等好康。

◎百威有新家 成工作開心果

民眾蕾蕾曾飼養過哈士奇、馬爾濟斯犬，有天要到超商購買飲品時，意外見到店門口有3隻1個月大的流浪貓，其中見到1隻感覺特別有緣，決定帶回家飼養，也因此決定取名「百威」，她說，「百威」相當黏人，也很好動，更是工作時的開心果。

◎豬豬療癒笑臉 坐鎮餐廳

這家餐廳有大肥豬！ 體重120公斤的麝香豬「嘟嘟」，扭著大屁股悠閒地在飼主吳婉琳經營的「MI MI NA」CAFE早午餐店席間走動，具有喜感的笑臉，深受餐客及小朋友喜愛。吳婉琳說，「嘟嘟」聰明、乖巧又善良，很愛乾淨，自己會開推門進出，自己到公園散步會認路回家，很多客人衝著「嘟嘟」魅力而來，發現牠是常在APP抖音現身的主角更是驚喜萬分。

◎陪獸醫上班 洗香香是福利

狗教官西薩有一票陪他工作的狗夥伴，雲林縣斗六市新生動物醫院的黑貴賓「Apple」也陪獸醫師陳金發上班看診，主人忙的時候，她充當櫃姐用汪汪聲招呼客人，福利是當寵物美容師的模特兒，經常洗香香漂漂。

◎特殊寵物醫生 什麼都醫什麼都不奇怪

什麼都醫、什麼都不奇怪！曾在壽山國家自然公園擔任替代役的獸醫師毛祈鈞妙手回春，除了寵物界較為熟知的鼠、兔，還曾醫過兩棲、爬蟲類，以及寵物鳥甚至是觀賞魚，致力於野生動物救傷的他，連水鹿、石虎、麝香貓等猛禽異獸都救過。

(中時電子報)