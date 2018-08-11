《翻爆旺寵物》寵物精選特輯 萌到最高點

《翻爆旺寵物》寵物精選特輯 萌到最高點

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎寄養變愛犬 旺仔晉升萌主

紅貴賓旺仔是游家的廚房管家，監控游媽媽的料理過程，等的不是美味的食物是菜，而是游媽媽不小心忘記關火的時候，也因為旺仔機靈的反應，一改媽媽對養狗的反對，讓寄養身分順利晉升成家中寵物，吃喝拉撒睡都有專人服務。

◎假日揪毛孩 運動瘦身當網美

假日帶毛寶貝出去玩拿好康！新北市動保處8月底前推出的3大主題活動，邀請民眾帶著毛寶貝到新北市的寵物公園或全國各地景點玩樂，除了陪伴毛寶貝運動顧身材，也幫毛寶貝拍下美照參加網路攝影比賽，得獎還可以拿空氣濾清機、自動掃地機器人等好康。

◎百威有新家 成工作開心果

民眾蕾蕾曾飼養過哈士奇、馬爾濟斯犬，有天要到超商購買飲品時，意外見到店門口有3隻1個月大的流浪貓，其中見到1隻感覺特別有緣，決定帶回家飼養，也因此決定取名「百威」，她說，「百威」相當黏人，也很好動，更是工作時的開心果。

◎豬豬療癒笑臉 坐鎮餐廳

這家餐廳有大肥豬！ 體重120公斤的麝香豬「嘟嘟」，扭著大屁股悠閒地在飼主吳婉琳經營的「MI MI NA」CAFE早午餐店席間走動，具有喜感的笑臉，深受餐客及小朋友喜愛。吳婉琳說，「嘟嘟」聰明、乖巧又善良，很愛乾淨，自己會開推門進出，自己到公園散步會認路回家，很多客人衝著「嘟嘟」魅力而來，發現牠是常在APP抖音現身的主角更是驚喜萬分。

◎陪獸醫上班 洗香香是福利

狗教官西薩有一票陪他工作的狗夥伴，雲林縣斗六市新生動物醫院的黑貴賓「Apple」也陪獸醫師陳金發上班看診，主人忙的時候，她充當櫃姐用汪汪聲招呼客人，福利是當寵物美容師的模特兒，經常洗香香漂漂。

◎特殊寵物醫生 什麼都醫什麼都不奇怪

什麼都醫、什麼都不奇怪！曾在壽山國家自然公園擔任替代役的獸醫師毛祈鈞妙手回春，除了寵物界較為熟知的鼠、兔，還曾醫過兩棲、爬蟲類，以及寵物鳥甚至是觀賞魚，致力於野生動物救傷的他，連水鹿、石虎、麝香貓等猛禽異獸都救過。

(中時電子報)

更多療癒萌寵，盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
玻尿酸別隨便打！4大原則要留意 … 蔬果外銷難？吳音寧要同志勿灰心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。