竹南警攔獲新興毒品送辦2男女　局長頒發「破案茶」

苗栗縣竹南警方查獲K他命及新興毒品。（陳慶居翻攝）

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局長林國清（右）頒發破案茶獎勵緝毒有功員警。（陳慶居翻攝）

苗栗縣竹南警分局執行「安居專案」續有斬獲，繼日前查獲新興毒品分裝廠之後，中海派出所巡邏警網盤查可疑車輛，再查扣3小包K他命和20包咖啡包新興毒品，總重近230公克。局長林國清11日頒發「破案茶」鼓舞士氣，再度宣示掃毒決心。

竹南警分局指出，中海派出所員警10日執行巡邏勤務經照南國中預定地時，發現路旁一輛自小客車行跡可疑，駕駛與女乘客神情有異，接近時又聞到刺鼻異味，乃上前盤查。

經查，駕駛為28歲徐姓男子，副駕駛座坐著徐姓女子，員警檢視車內物品時，徐男右手發抖欲遮掩中央扶手放置物品處，發現1小包夾鏈袋裝有結晶物，他隨後又從口袋2小包K他命，另在手提袋查獲20包黑色咖啡包，初步檢測K他命約5.67公克，混合型毒品毛重222.45公克。

竹南警分局接連破獲新興毒品分裝廠及攔查到大批新興毒品，警察局長林國清11日到中海所頒發破案茶，獎勵有功員警，他強調，暑假青春專案期間，警方會加強保護青少年及掃蕩不法犯罪，實落臨檢盤查等勤務。

林國清表示，新興毒品通常會混入咖啡包或茶包內，或製成軟糖等型態，吸引好奇的青少年食用，呼籲青少年切勿輕易接受來路不明藥物，別讓毒品腐蝕青春生命。

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(中時 )

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