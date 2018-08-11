蔬果外銷難？吳音寧要同志勿灰心別放棄 網友反罵翻

台北農產運銷公司總經理吳音寧（前中），昨陪同台北市議員鍾小平視察台北第一果菜批發市場。吳指，北農的土地和建物是國家的。（資料照片/中央社記者吳翊寧攝）

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中時電子報
北農總經理吳音寧在臉書上分享並po文。翻攝吳音寧臉書

北農《農產運銷報導》7月號出刊，主談水果「外銷」的眉角，北農總經理吳音寧在臉書上分享並po文表示，外銷是國際貿易不是輕易的事，尤其台灣外交處境困難，要同志勿灰心，別放棄，推廣福爾摩沙蔬果。網友說，外銷是農委會、經濟部的事，吳繼續待在北農無法使力。

臺北農產為推廣台灣優質農產品，7月出刊的《農產運銷報導》，特別針對每年主要出口外銷荔枝與芒果至日、韓等地的流程和眉角，進行報導。吳音寧昨在臉書上分享並po出文表示，「國際貿易不是輕易的事，尤其臺灣的外交處境面臨種種困難，但，同志們，勿灰心，別放棄，推廣福爾摩沙的蔬果」。

網友紛留言說，「加油，做對的事就對了」、「加油，妳很棒」。不過，也有網友說，「國際貿易是農委會、經濟部、外交部要努力的，北農是臺北農產運銷公司，妳應該去農委會或農會，否則在北農很難使力吧」。

還有網友說，「北農在韓國瑜當總經理就是公營的，換您當總經理就是民營的。北農出包就是董事長制，沒出包就是總經理制。北農在韓國瑜時代，房東就是台北市政府，換您當總經理，房東就是國家。您不是神隱少女，您是迷幻少女，您一再突破我們的常識，待在北農太委屈了，還是去當農委會主委吧，還可以順便兼任大法官！反正法律都是您在說的，民進黨有您真好！」

(中時電子報)

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